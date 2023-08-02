Tek bir formülle tığ gibi kaldı! 12 ayda 25 kilo garantili Bergüzar Korel diyeti! İşte süratle 38 bedene düşme sırrı...

Yüksek derecede alkali olan kalsiyumun pH'ı yaklaşık 10'dur. Daha az alkali olan kanda ise pH'ın 7,35-7,45 arasında olması gerekir. Tükürük ve idrar gibi değişiklik gösteren pH değeri dışında bu değer, tüketilen gıdalar nedeniyle çok fazla değişmez.

Alkali beslenme, pH seviyesi dengesinin ve sağlığın bozulmasına yol açabilen kırmızı et gibi asitli gıdalar yerine alkali yönden zengin besinlerin tüketilmesini destekleyen beslenme biçimidir.

ALKALİ BESLENME İÇİN UYGUN BESİNLER NELERDİR?

Yiyecekler asidik, nötr ve alkali olmak üzere üç grupta kategorize edilir. Alkali besinler de kendi içinde az alkali, orta alkali ve yüksek alkali olmak üzere farklı şekilde sınıflandırılır.

Avokado, limon gibi gıdalar yüksek alkali oranına sahipken armut, nektarin gibi meyveler az alkalidir. Alkali beslenme planı için kişiler bu oranlara da dikkat edebilir.