Kuzey Kore adıyla bilinen ülkenin resmi adı hangisidir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Kuzey Kore adıyla bilinen ülkenin resmi adı hangisidir?

A) Kore Sosyalist Halk Cumhuriyeti

B) Kore Komünist Halk Cumhuriyeti

C) Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti

D) Kore Federal Halk Cumhuriyeti

Cevap: Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti