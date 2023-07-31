Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! "Yıllara meydan okuyor"

Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği Tokatçı filmiyle hafızalara kazınan Nazan Saatçi'nin son hali merak konusu oldu.
Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği Tokatçı filmiyle hafızalara kazınan Nazan Saatçi'nin son hali merak konusu oldu.
Şimdilerde 65 yaşında olan Yeşilçam güzelinin sosyal medya paylaşımlarını görenler ise hayran kaldı. Saatçi için "Yıllara meydan okuyor", "Hiç yaşlanmamış" yorumları yapıldı.
Nazan Saatçi'nin gençlik sırrı merak konusu olurken Yeşilçam yıldızı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.
İşte Nazan Saatçi başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimi...
Yaprak Özdemiroğlu
Yaprak Özdemiroğlu
Yaprak Özdemiroğlu
Pembe Mutlu
Pembe Mutlu
Nebahat Çehre
Itır Esen
Türkan Şoray
Ediz Hun
Gülşen Bubikoğlu
Gülşen Bubikoğlu
Filiz Akın
Filiz Akın
Perihan Savaş
Nazan Saatçi
Nazan Saatçi
Engin Akyürek
Engin Akyürek
Birce Akalay
İrem Derici
Kıvanç Tatlıtuğ
Kıvanç Tatlıtuğ
Kıvanç Tatlıtuğ
Çağatay Ulusoy
Çağatay Ulusoy
Çağatay Ulusoy
Gülşen
Pınar Altuğ - Tamer Karadağlı
Pınar Altuğ - Tamer Karadağlı
Merve Boluğur
Aras Bulut İynemli
Aras Bulut İynemli
Aras Bulut İynemli
Ebru Şallı
Emina Jahovic
Pınar Aydın
Pınar Aydın
Aslı Enver
Aslı Enver
Aslı Enver
Aslı Enver
Murat Boz
Murat Boz
Murat Boz
Bülent İnal
Bülent İnal
Bülent İnal
Bülent İnal
Can Yaman
Can Yaman
Can Yaman
Demet Özdemir
Demet Özdemir
Demet Evgar
Demet Evgar
Demet Evgar
Engin Altan Düzyatan
Engin Altan Düzyatan
Engin Altan Düzyatan
Hande Erçel
Hande Erçel
Kenan İmirzalıoğlu
Kenan İmirzalıoğlu
Kenan İmirzalıoğlu