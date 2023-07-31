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Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! "Yıllara meydan okuyor"

Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ünal Gürel, Ali Şen gibi sevilen isimlerin yer aldığı Tokatçı'da Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi'nin son hali merak edildi. Şimdilerde 65 yaşında olan Yeşilçam güzelinin sosyal medya paylaşımlarını görenler ise hayran kaldı. Saatçi için "Yıllara meydan okuyor", "Hiç yaşlanmamış" yorumları yapıldı. İşte Nazan Saatçi'nin ağızları açık bırakan son hali...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 16:52 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 16:52
Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği Tokatçı filmiyle hafızalara kazınan Nazan Saatçi'nin son hali merak konusu oldu.

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Şimdilerde 65 yaşında olan Yeşilçam güzelinin sosyal medya paylaşımlarını görenler ise hayran kaldı. Saatçi için "Yıllara meydan okuyor", "Hiç yaşlanmamış" yorumları yapıldı.

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Nazan Saatçi'nin gençlik sırrı merak konusu olurken Yeşilçam yıldızı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

İşte Nazan Saatçi başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimi...

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Yaprak Özdemiroğlu

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Yaprak Özdemiroğlu

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Yaprak Özdemiroğlu

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Pembe Mutlu

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Pembe Mutlu

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Nebahat Çehre

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Itır Esen

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Türkan Şoray

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Ediz Hun

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Gülşen Bubikoğlu

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Gülşen Bubikoğlu

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Filiz Akın

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Filiz Akın

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Perihan Savaş

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Hülya Koçyiğit

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Nurgül Yeşilçay

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Nurgül Yeşilçay

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Serenay Sarıkaya

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Nazan Saatçi

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Nazan Saatçi

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Nazan Saatçi

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Engin Akyürek

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Engin Akyürek

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Birce Akalay

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

İrem Derici

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Kıvanç Tatlıtuğ

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Kıvanç Tatlıtuğ

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Kıvanç Tatlıtuğ

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Çağatay Ulusoy

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Çağatay Ulusoy

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Çağatay Ulusoy

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Gülşen

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Pınar Altuğ - Tamer Karadağlı

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Pınar Altuğ - Tamer Karadağlı

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Merve Boluğur

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Aras Bulut İynemli

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Aras Bulut İynemli

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Aras Bulut İynemli

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Ebru Şallı

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Emina Jahovic

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Pınar Aydın

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Pınar Aydın

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Aslı Enver

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Aslı Enver

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Aslı Enver

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Aslı Enver

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Murat Boz

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Murat Boz

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Murat Boz

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Bülent İnal

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Bülent İnal

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Bülent İnal

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Bülent İnal

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Can Yaman

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Can Yaman

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Can Yaman

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Demet Özdemir

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Demet Özdemir

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Demet Evgar

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Demet Evgar

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Demet Evgar

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Engin Altan Düzyatan

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Engin Altan Düzyatan

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Engin Altan Düzyatan

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Hande Erçel

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Hande Erçel

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Kenan İmirzalıoğlu

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Kenan İmirzalıoğlu

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor

Kenan İmirzalıoğlu

Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! Yıllara meydan okuyor


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