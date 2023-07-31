Kemal Sunal’ın efsanesi Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Gören küçük dilini yuttu! "Yıllara meydan okuyor"

Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği Tokatçı filmiyle hafızalara kazınan Nazan Saatçi 'nin son hali merak konusu oldu.

Şimdilerde 65 yaşında olan Yeşilçam güzelinin sosyal medya paylaşımlarını görenler ise hayran kaldı. Saatçi için "Yıllara meydan okuyor", "Hiç yaşlanmamış" yorumları yapıldı.