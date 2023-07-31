11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

1997 yılında Ben Sana Aşık Oldum isimli albümünü çıkaran ve Vurgunum, Ay Yüzlüm, Yaralı, Vazgeçilmiyor, Turnalar gibi parçalarıyla hafızalara kazınan Murat Göğebakan 'ın vefatının üzerinden 9 yıl geçti. 2014'te aramızdan ayrılan sanatçının ölüm yıldönümünde hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

MURAT GÖĞEBAKAN KİMDİR? 1995 yılında İstanbul'a gelen Murat Göğebakan , Hilmi Topaloğlu'nun sahibi olduğu Prestij Müzik'ten albüm teklifi aldı. Bu şirketten 1997 yılında Ben Sana Aşık Oldum isimli albümünü çıkardı.

Anlaşmazlıklar nedeniyle Prestij Müzik'ten ayrılan şarkıcı, 1998 yılında Sindoma Müzik'e transfer oldu. Bu şirketten Sen Rahatına Bak, Tek Suçum Seni Sevmekmiş ve Merhaba isimli albümlerini çıkardı. Kara Sevda, Unutur muyum Seni, Malabadi Köprüsü, Göç, Anlasana, Merhaba ve Yeminin mi Var şarkılarına klip çekti.