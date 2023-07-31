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11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

Vurgunum, Ay Yüzlüm, Yaralı, Vazgeçilmiyor, Turnalar ve daha nicesiyle hafızalara kazınan merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın vefatının üzerinden 9 yıl geçti. 2014'te aramızdan ayrılan sanatçının ölüm yıldönümünde hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Anadolu rock müziğinin 'ağabeyi' olarak anılan Göğebakan'ın özellikle 11 sene aynı yastığa baş koyduğu eski eşi merak edildi. Bakın Murat Göğebakan'ın 11 yıllık eski eşi kimmiş...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 13:55 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 14:05
11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

1997 yılında Ben Sana Aşık Oldum isimli albümünü çıkaran ve Vurgunum, Ay Yüzlüm, Yaralı, Vazgeçilmiyor, Turnalar gibi parçalarıyla hafızalara kazınan Murat Göğebakan'ın vefatının üzerinden 9 yıl geçti. 2014'te aramızdan ayrılan sanatçının ölüm yıldönümünde hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

MURAT GÖĞEBAKAN KİMDİR?
1995 yılında İstanbul'a gelen Murat Göğebakan, Hilmi Topaloğlu'nun sahibi olduğu Prestij Müzik'ten albüm teklifi aldı. Bu şirketten 1997 yılında Ben Sana Aşık Oldum isimli albümünü çıkardı.

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

Anlaşmazlıklar nedeniyle Prestij Müzik'ten ayrılan şarkıcı, 1998 yılında Sindoma Müzik'e transfer oldu. Bu şirketten Sen Rahatına Bak, Tek Suçum Seni Sevmekmiş ve Merhaba isimli albümlerini çıkardı. Kara Sevda, Unutur muyum Seni, Malabadi Köprüsü, Göç, Anlasana, Merhaba ve Yeminin mi Var şarkılarına klip çekti.

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

2002 yılında Ali Özbir'in sahip olduğu Özbir Müzik Yapım'dan çıkardığı Ayyüzlüm isimli albümünü çıkaran Murat Göğebakan, MÜYAP'ın en çok satan albüm ödülüne layık görüldü. Yurdun hemen hemen her yerinde konserler verdi.

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

Kariyeri boyuncu birçok başarıya imza atan ve kendisine "Sevgi Adamı" lakabını takan Göğebakan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için Uzun Adam şarkısını besteledi. Şarkı, Başkan Erdoğan tarafından 2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında da kullanıldı.

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

Uzun süre kanser (lösemi) tedavisi gören Göğebakan, 24 Temmuz 2014 tarihinde rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 31 Temmuz 2014 aramızdan ayrıldı. Göğebakan'ın cenazesi Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na defnedildi.

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçının kariyerinin yanı sıra özel hayatı da merak edildi. Anadolu rock müziğinin 'ağabeyi' olarak anılan Göğebakan'ın özellikle 11 sene aynı yastığa baş koyduğu eski eşi merak konusu oldu.

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

İşte Murat Göğebakan başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

BEYAZIT ÖZTÜRK - ÇAĞLA ŞİKEL

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN – ONUR SAYLAK

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

ECEM ÖZKAYA

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

ECEM ÖZKAYA – MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

TOLGAHAN SAYIŞMAN - MERVE BOLUĞUR

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

HANDE YENER - KADİR DOĞULU

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

SEDA GÜVEN-KEREMCEM

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

PAMELA-BURAK SERGEN

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

SERENAY SARIKAYA - KEREM BURSİN

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

CEM YILMAZ - DEFNE SAMYELİ

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

ÖYKÜ GÜRMAN-YAVUZ BİNGÖL

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

BÜLENT KAYABAŞ-NUR SÜRER

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

PERİHAN SAVAŞ-İBRAHİM TATLISES

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

ASUMAN KRAUSE – EMRAH

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

MURAT GÖĞEBAKAN

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

MURAT GÖĞEBAKAN - SEMA BEKMEZ

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

MURAT GÖĞEBAKAN - SEMA BEKMEZ

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

KENAN DOĞULU - BİLLUR KALKAVAN

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

ALİŞAN - SEZİN ERBİL

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

HAKAN ALTUN - SERAY SEVER

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

NAGİHAN KARADERE

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

NAGİHAN KARADERE - UĞUR GÖKÇE

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

NAZLI ÇELİK-SERDAR BİLGİLİ

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

ALPER SALDIRAN

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

ALPER SALDIRAN – PINAR TUNCEGİL

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

OKTAY KAYNARCA - MELEK ANGUN

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

ESRA BİLGİÇ

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

BORA AKKUŞ - SEDA TÜRKMEN

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

BORA AKKUŞ - SEDA TÜRKMEN

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

BİRCE AKALAY - MURAT ÜNALMIŞ

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

BİRCE AKALAY - MURAT ÜNALMIŞ

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

SERENAY SARIKAYA - ÇAĞATAY ULUSOY

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

CEM YILMAZ - CANSU DERE

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

CEM YILMAZ - AHU YAĞTU

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

YONCA EVCİMİK-HARUN ÖZAKINÇ

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

OZON ORHON-EBRU ŞALLI

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

MELEK BAYKAL-ZAFER ERGİN

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

MUAZZEZ ERSOY-İSMET ÖZHAN

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

MUAZZEZ ERSOY-İSMET ÖZHAN

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

ITIR ESEN-YAVUZ TURGUL

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

PERRAN KUTMAN-HÜSEYİN KUTMAN

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

SEDA SAYAN-SİNAN ENGİN

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

HALE SOYGAZİ-AHMET ÖZHAN

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

HALE SOYGAZİ-AHMET ÖZHAN

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

SEDA SAYAN-MAHSUN KIRMIZIGÜL

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

SEDA SAYAN-MAHSUN KIRMIZIGÜL

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

HÜLYA AVŞAR-KAYA ÇİLİNGİROĞLU

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

HÜLYA AVŞAR-MEHMET TECİRLİ

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

DENİZ SEKİ-TURAN BAŞARANOĞLU

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

YILMAZ GRUDA-AYŞEN GRUDA

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

ŞENER ŞEN-ŞERMİN HÜRMERİÇ

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

ŞEBNEM DÖNMEZ-OLGUN ŞİMŞEK

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

YEŞİM SALKIM-HAKAN ERATİK

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

GÖKÇE ÖZYOL-GÖKÇE AYTAÇ

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

MEHMET ALİ ERBİL-NERGİ KUMBASAR

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

CEYDA SABAH-COŞKUN SABAH

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

MUHSİNE ŞEHNAZ KAMİLOĞLU-MEHMET ALİ ERBİL

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI

11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Murat Göğebakan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum sanatçı meğer...


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