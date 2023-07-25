9 yıl önce annesini toprağa veren Kerem Alışık’tan yürek yakan paylaşım! “Annen yok, kimsen yok” Çolpan İlhan’ı ölüm yıldönümünde andı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Çolpan İlhan, 25 Temmuz 2014'te geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetti.

Çolpan İlhan'ın Sadri Alışık ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Kerem Alışık ise annesini ölüm yıldönümünde sosyal medya hesabında yaptığı duygusal paylaşımla andı.

Alışık paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Tam 9 yıl önce bugün temmuzun kan kırmızı karpuz gibi bıçaklandığı geceydi. 'Anne' diye bağırdım uykumda...

İki elim iki taş parçası, sığamadım çığlığıma... Sığamadım dağlara... Aslında rüyalara kızmayan bir insandım... Başımı yüreğime vura vura parçaladım.

Bugünden tam 9 yıl önceydi, limon renkli bir şafak... Al ışıklı, ak alınlı çolpan yıldızı kayboluvermişti...

Nurlu ellerinden öpecek bir gök bırakarak... Şimdi çok kalabalık bir yokluk hali... Annen yok, kimsen yok..." ifadelerini kullandı.

ÇOLPAN İLHAN KİMDİR?

Yeşilçam filmlerinin usta oyuncusu Çolpan İlhan, oynadığı sinema filmleriyle ve Tatlı Hayat dizisindeki Feraye rolüyle hatırlanıyor. Ressam ve tiyatro eğitmeni de olan İlhan, Muharrem Bedrettin İlhan ile Perihan İlhan'ın kızı olarak 8 Ağustos 1936'da İzmir'de dünyaya geldi.

Eşi Sadri Alışık 1995'te hayatını kaybettikten sonra 1997'de Sadri Alışık Tiyatrosu'nu açan İlhan, oğlu Kerem Alışık ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde sanatçı gençlere destek oldu. Çolpan İlhan, 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanını aldı. Tatlı Hayat dizisinde oynadığı Feraye rolüyle 2001'de televizyon izleyicisinin beğenisini kazanan oyuncu, 25 Temmuz 2014'te hayatını kaybetti.