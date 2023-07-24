Deli Yürek seyircisini mutluluktan dört köşe edecek duyuru yapıldı! 21 yıl sonra ilk kez...

Deli Yürek yayınlandığı dönemde başarılı oyuncu kadrosu etkileyici senaryosu ve unutulmaz karakterleriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Türkiye'nin unutulmaz dizileri arasında yer alan ve büyük bir hayran kitlesi olan dizi izleyicileri sevindirecek şekilde yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Detayları henüz tam olarak açıklanmasa da Deli Yürek'in geri dönüşü büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor.