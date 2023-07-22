Yalıda çetrefil giderek artıyor! Yalı Çapkını 37. bölüm fragmanı: Asıl büyük ters köşe Seyran'a...

Sevilen dizi yapımlarından biri olan Yalı Çapkını ilk sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Geçtiğimiz sezona damga vuran olaylar ve duygusal anların ardından Yalı Çapkını dizisi yeni sezonunda da izleyicileri şaşırtacak. İzleyiciler Temmuz ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde Yalı Çapkını 37. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Yeni sezonun ne gibi sürprizlere sahne olacağı karakterlerin hayatlarında nasıl bir dönüm noktası yaşayacakları merakla bekleniyor.