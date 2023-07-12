1, 2 derken 3 veda birden yaşandı! Teşkilat dizisinde modları düşürecek ayrılık kararları

Yeni sezonu merakla beklenen "Teşkilat" dizisi TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam edecek. Ancak oyuncularla dördüncü sezon anlaşmaları henüz yapılmadığı için hangi karakterlerin öleceği veya kalacağı bilinmiyor. Bu süreçte dizinin önemli karakterlerinden Halit Başkan'ı canlandıran Turgut Tunçalp Instagram hesabından bir veda mesajı paylaşarak ayrılığını duyurdu. Gürkan Uygun, Zeynep Tuğçe Bayat'ın ardından Turgut Tunçalp'in diziye veda etmesi seyircilerin moralini bozan başka bir gelişme oldu.