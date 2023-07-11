Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinden bir ismin ayrılacağına dair iddialar dizinin hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Son zamanlarda diziye dair birçok spekülasyon dolaşırken kulislerde kulaktan kulağa dolaşan iddialar dizi severleri şaşırttı. Bilindiği üzere Doğukan Polat tarafından canlandırılan Fuat Korhan karakterinin sezon finali öncesinde diziye veda etmesi herkesi şok etmişti. Korhan ailesi bu ölüm karşısında adeta yıkılmıştı.