Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinden bir ismin ayrılacağına dair iddialar dizinin hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Son zamanlarda diziye dair birçok spekülasyon dolaşırken kulislerde kulaktan kulağa dolaşan iddialar dizi severleri şaşırttı. Bilindiği üzere Doğukan Polat tarafından canlandırılan Fuat Korhan karakterinin sezon finali öncesinde diziye veda etmesi herkesi şok etmişti. Korhan ailesi bu ölüm karşısında adeta yıkılmıştı.
ACI VEDA!
Fuat Korhan'ın ölüm sahnesiyle diziye veda etmesi, Korhan ailesini büyük bir üzüntüye boğdu.
SÜRPRİZ AYRILIK İDDİASI
Öte yandan ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkması beklenen Yalı Çapkını'nda sürpriz bir ayrılık yaşanacağının konuşulması herkesi şaşırttı.