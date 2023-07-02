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    • Magazin
    • 02.07.2023 16:15
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    • 02.07.2023 16:15
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    Ünlü rockçı Rick Froberg 55 yaşında yaşamını yitirdi!

    Post-hardcore tarzındaki Hot Snakes ve Drive Like Jehu gibi gruplarda yer alan vokalist ve gitarist Rick Froberg’ten kötü haber geldi. Ünlü rockçı Rick Froberg, 55 yaşında hayatını kaybetti. Froberg'in her iki grupta da uzun süredir birlikte çalıştığı John Reis, sosyal medya hesabında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

    takvim.com.tr
    Ünlü rockçı 55 yaşında yaşamını yitirdi!

    Hot Snakes ve Drive Like Jehu gibi post-hardcore gruplara öncülük etmesiyle tanınan vokalist ve gitarist Rick Froberg, 55 yaşında vefat etti.

    Froberg'in her iki grupta da uzun süredir birlikte çalıştığı John Reis, ölümünü doğrulamak için Instagram'da paylaşımda bulundu.

    John Reis, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Rick dün gece (30 Haziran) doğal nedenlerden dolayı aniden vefat etti. Sanatı hayatı daha iyi hale getirdi. Sanat ve rock n roll'dan daha çok sevdiği tek şey arkadaşlarıydı."

    Mesajını şu sözlerle sonlandırdı:

    "Yaratıcılığı, vizyonu ve bu dünyaya güzellik getirme yeteneği ile sonsuza dek hatırlanacak. Seni seviyorum Rick. Hayatımın geri kalanında seni özleyeceğim."

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    Haberler Magazin Ünlü rockçı Rick Froberg 55 yaşında yaşamını yitirdi!
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