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    • Magazin
    • 02.07.2023 12:21
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    • 02.07.2023 12:22
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    18. sezonda bu isimleri göremeyeceksiniz! Arka Sokaklar'dan giden gidene

    Kanal D'nin sevilen dizilerinden olan Arka Sokaklar geçtiğimiz yıl yapımcısı Türker İnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle 638. bölümde yayın hayatına ara vermişti. Ancak bu ara süresi daha da uzamıştı. Türker İnanoğlu, dizinin haklarını bedelsiz olarak Kanal D İç Yapımlar'a devretti. Arka Sokaklar'ın yeni sezonunun heyecanla beklenen çekimleri ağustos ayında başlaması beklenirken diziden bomba bir isim ayrıldı.

    Arka Sokaklar’da bomba ayrılık!

    Sevilen polisiye dizisi Arka Sokaklar'da yeni sezon için hazırlıklar başladı. Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çolakoğlu gibi deneyimli oyuncuların başrollerini paylaştığı dizi Kanal D'nin İç Yapımlar ekibine devredildi. Bilindiği üzere diziye Türker İnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle geçen yılın sonlarına doğru ara verilmişti. Dizinin çekimlerine ağustos ayında başlanması planlanıyor. Öte yandan yeni sezon öncesi dizinin ana kadrosunda bir ayrılık yaşandı.

    HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

    Arka Sokaklar yeni sezonuyla seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kanal D'nin İç Yapımlar ekibinin yönettiği ve D Media'nın devraldığı dizi için çalışmalar başladı.

    FLAŞ AYRILIK

    Yeni sezonda bir ayrılık yaşandığı haberleri son döneme damgasını vurdu. Uzun yıllardır Selin karakterine hayat veren deneyimli oyuncu Oya Okar diziye veda etti.

        Dizinin eski kadrosundan Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun ise yeni sezonda dizide devam edeceği kesinleşti.

        Selin komiserin ayrılışıyla birlikte dizinin yeni sezonunda nelerin değişeceği ve nasıl bir hikaye akışının izleyicileri beklediği ise merak konusu oldu.

        Öte yandan geçen sezon başı diziden ayrılan Şevket Çoruh da yeni sezonda dizide yer almayacak isimler arasında yer alıyor.

            Kısacası dizinin 18. sezonunda seyirciler Bahar (Merve Oflaz) karakterinin ardından gelecek sezon Mesut (Şevket Çoruh) ve Selin (Oya Okar) karakterlerini artık göremeyecek.
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            Haberler Magazin 18. sezonda bu isimleri göremeyeceksiniz! Arka Sokaklar'dan giden gidene
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