18. sezonda bu isimleri göremeyeceksiniz! Arka Sokaklar'dan giden gidene

Sevilen polisiye dizisi Arka Sokaklar'da yeni sezon için hazırlıklar başladı. Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çolakoğlu gibi deneyimli oyuncuların başrollerini paylaştığı dizi Kanal D'nin İç Yapımlar ekibine devredildi. Bilindiği üzere diziye Türker İnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle geçen yılın sonlarına doğru ara verilmişti. Dizinin çekimlerine ağustos ayında başlanması planlanıyor. Öte yandan yeni sezon öncesi dizinin ana kadrosunda bir ayrılık yaşandı.
HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR
Arka Sokaklar yeni sezonuyla seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kanal D'nin İç Yapımlar ekibinin yönettiği ve D Media'nın devraldığı dizi için çalışmalar başladı.
FLAŞ AYRILIK
Yeni sezonda bir ayrılık yaşandığı haberleri son döneme damgasını vurdu. Uzun yıllardır Selin karakterine hayat veren deneyimli oyuncu Oya Okar diziye veda etti.