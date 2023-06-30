Game of Thrones’un yıldızından Polat Alemdar’ı çılgına çevirecek meydan okuma: Kurtlar Vadisi başlar başlamaz...

İstanbul'a gelen Tamer Hassan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'deki televizyon projelerine ilgi duyan Tamer Hassan Kurtlar Vadisi dizisinin önemli bir yapım olduğunu ve Necati Şaşmaz'ın başarılı performansını takdir ettiğini ifade etti. Diziye olan hayranlığını dile getiren Hassan, izleyici olarak dizinin etkileyici senaryosunu ve oyunculuk kalitesini vurguladı.