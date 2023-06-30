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    • Magazin
    • 30.06.2023 12:31
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    • 30.06.2023 12:31
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    Game of Thrones'un yıldızından Polat Alemdar'ı çılgına çevirecek meydan okuma: Kurtlar Vadisi başlar başlamaz...

    Game of Thrones gibi önemli yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Tamer Hassan Türkiye'deki projeleri takip ettiğini ve özellikle Kurtlar Vadisi dizisinin bir hayranı olduğunu açıkladı. Hassan, Türk televizyonlarında büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ve yayınlandığı döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın oyunculuğunu beğendiğini belirtti. Hassan ayrıca Kurtlar Vadisi'nde Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı "Polat Alemdar" karakterine de gözdağı verdi.

    Game of Thrones’un yıldızından Polat Alemdar’ı çılgına çevirecek meydan okuma: Kurtlar Vadisi başlar başlamaz...

    İstanbul'a gelen Tamer Hassan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'deki televizyon projelerine ilgi duyan Tamer Hassan Kurtlar Vadisi dizisinin önemli bir yapım olduğunu ve Necati Şaşmaz'ın başarılı performansını takdir ettiğini ifade etti. Diziye olan hayranlığını dile getiren Hassan, izleyici olarak dizinin etkileyici senaryosunu ve oyunculuk kalitesini vurguladı.

    POLAT ALEMDAR'A GÖNDERME!

    Tamer Hassan, gündemde olan fenomen dizi Kurtlar Vadisi'ne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Kurtlar Vadisi'nde yeniden ekranlara dönmek istediği konusunda açıklamalarda bulunan Hassan, Necati Şaşmaz'ın "Polat Alemdar" karakterine göndermede bulundu.

        "HAZIRLAN GELİYORUM'

        Türkiye'deki projeleri takip ettiğini belirten Tamer Hassan Kurtlar Vadisi dizisinin takipçisi olduğunu söyledi.

        Ünlü oyuncu yayınlandığı döneme damga vuran yapımın başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın oyunculuğunu beğendiğini belirtti. Hassan açıklamasında dizi hakkında şu ifadelere yer verdi:

        "Duyduğuma göre dizi yeniden başlayacak. Teklif gelirse oynarım. Benim bütün filmlerim mafya, gangster türünde.

            Bana romantik karakterleri zaten vermezler. En favori karakterim Polat. Geleyim ona biraz ders vereyim, yola getireyim. Sıkayım onu, 'Gel yanıma' diyeyim. Hazırlan geliyorum."
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            Haberler Magazin Game of Thrones'un yıldızından Polat Alemdar'ı çılgına çevirecek meydan okuma: Kurtlar Vadisi başlar başlamaz...
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