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    • Magazin
    • 29.06.2023 10:43
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    • 29.06.2023 10:43
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    Herkes Gülsim Ali'yi beklerken o çıkıp geldi: Gönül Dağı'ndaki yeni Dilek'e selam verin

    Gönül Dağı'nın sezon finaliyle birlikte izleyiciler yaz aylarının ardından gelecek olan yeni sezonu heyecanla beklemeye başladı. Dizi oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başarmış durumda. Yeni sezonun izleyicilere yeni maceralar ve sürprizler sunması bekleniyor. Dizinin son haftalarında ise beklenmedik bir geri dönüş olayı yaşandı. Bu gelişmelerin ardından izleyiciler yaz aylarının ardından gelecek yeni sezonu heyecanla beklemeye başladı.

    Gönül Dağı’nda sürpriz geri dönüş!

    Sezon finali yapan fenomen dizi Gönül Dağı izleyicilere heyecan dolu bir final bölümüyle veda etti. Son bölümde sezon boyunca yaşanan birbirinden etkileyici gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Son bölümde birbirini takip eden olaylarla dolu bir hikaye anlatılırken Gedelli'deki bayram sevincine bir sevinç daha eklendi.

    Sürpriz bir karakterin diziye dönmesi herkesi şaşırtırken, akıllara Meryem olayını getirdi.

    İzleyiciler yeni sezonda bu karakterin neden döndüğünü ve nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyor.

        Taner, Selma'nın kendisine olan aşkını öğrenmiş ve bu durum onu oldukça şaşırtmıştır.

        Uzun bir süre boyunca bu duyguları fark etmeyen Taner, Selma'nın samimi itiraflarıyla gerçekleri öğrenir.

        İkili arasında duygusal bir bağ oluşmuş ve bu durum aralarındaki ilişkiyi değiştirmiştir.

            Dişçi Musa ve Azize, aile arasında bir nikah töreniyle evlenecekler. Uzun bir süredir birlikte olan çift, artık evlilik kararı alarak birbirlerine bağlılıklarını pekiştirmeye karar vermiştir.
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            Haberler Magazin Herkes Gülsim Ali'yi beklerken o çıkıp geldi: Gönül Dağı'ndaki yeni Dilek'e selam verin
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