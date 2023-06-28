Herkes Gülsim Ali'yi beklerken o çıkıp geldi: Gönül Dağı'ndaki yeni Dilek'e selam verin

Sezon finali yapan fenomen dizi Gönül Dağı izleyicilere heyecan dolu bir final bölümüyle veda etti. Son bölümde sezon boyunca yaşanan birbirinden etkileyici gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Son bölümde birbirini takip eden olaylarla dolu bir hikaye anlatılırken Gedelli'deki bayram sevincine bir sevinç daha eklendi.