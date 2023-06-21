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    • Magazin
    • 21.06.2023 10:31
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    • 21.06.2023 10:31
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    Özgür Tetik nereli, evli mi, eşi kim? Mesleği nedir? Hayatı hakkında bilgiler... Survivor Özgür kimdir, kaç yaşında?

    Survivor 2023 sezonunda dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olan Özgür Tetik, izleyicilerin merak ettiği birçok sorunun cevabını beraberinde getirdi. Peki, Survivor Özgür kimdir, kaç yaşında? Özgür Tetik nereli, evli mi ve mesleği ne? İşte, Özgür Tetik'in hayatıyla ilgili merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Survivor Özgür kimdir, kaç yaşında?

    Survivor finali nedeniyle arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Yarışmayı yakından takip edenler, "Survivor Özgür kimdir, kaç yaşında?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte konu hakkında detaylar haberimizde...

    SURVIVOR ÖZGÜR KİMDİR?

    Survivor Özgür Tetik 1975 yılında Yalova'da dünyaya geldi. Survivor yarışmacısı Tetik şimdilerde 48 yaşındadır. Ortaokulda basketbola ilgi duymaya başladı ve uzun yıllar basketbol oynadı. Uzun süre amatör liglerde oynadı. 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimine başladı.

    Hem sporcu hem de antrenör olarak uzun süre kuvvet antrenmanları uyguladı ve uygulattı. Daha sonra 2002 senesinde triathlon ile tanıştı ve olimpik triathlon branşında yarıştı.

    2 senelik triatlon macerasından sonra sadece koşu yarışlarına katıldı. Yarı maraton ve maraton branşlarında yarıştı ve 2008 yılından sonra sadece koşu, kuvvet antrenörlüğünde uzmanlaştı.

    2010 yılında ultra maratonlarda yarışmaya başladı. Son 5 sene içinde 50 km – 100 km ve 250 km'lik etaplarda defalarca yarıştı ve artık sadece ultra maraton yarışçısı olarak spor yaşamını devam ettiriyor.
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        Benim Güzel Ailem
        Haberler Magazin Özgür Tetik nereli, evli mi, eşi kim? Mesleği nedir? Hayatı hakkında bilgiler... Survivor Özgür kimdir, kaç yaşında?
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