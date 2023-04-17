Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 19.04.2023 10:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.04.2023 10:54
    ABONE OL

    Arka Sokaklar ve Çocuklar Duymasın'ı denk getiren sahne! Yapımcılar böylesini ilk kez yaptı! Tam 20 saniye boyunca...

    Tamer Karadağlı'nın Çocuklar Duymasın dizisindeki "Haluk" karakteriyle yıllar önce büyük bir çıkış yakaladığı bilinirken Arka Sokaklar dizisiyle olan bağlantısı izleyicileri şaşırttı. 2002 yılında başlayan ve Özgür Ozan, Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde "Haluk" karakterini canlandıran Tamer Karadağlı, o dönemlerde Arka Sokaklar dizisinde de rol almıştı. Karadağlı'nın Arka Sokaklar'da eski rol arkadaşı Özgür Ozan'ı ziyaret ettiği sırada konuk oyuncu olarak sahne aldığı öğrenildi.

    Arka Sokaklar ve Çocuklar Duymasın’ı birleştiren sahne!

    Fenomen dizi Arka Sokaklar'daki Haluk-Selami sahnesi 17 yıl sonra ortaya çıktı. Meğer Çocuklar Duymasın'dan sonra ilk kez orada karşılaşmışlar. Selami karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Özgür Ozan'ın Çocuklar Duymasın dizisindeki ayrılığının ardından Arka Sokaklar dizisine transfer olduğu bilinirken Karadağlı'nın da bir sahnede konuk oyuncu olarak yer aldığı ortaya çıktı. İddiaya göre Karadağlı, Özgür Ozan'ı sette ziyaret ettiği sırada çekimlerin de devam etmesi üzerine 20 saniyelik bir sahnede rol aldı.

    ŞAŞKINLIK YARATAN SAHNE

    Tamer Karadağlı'nın Arka Sokaklar dizisindeki bu kısa süreli rolü dizi hayranları arasında şaşkınlık yarattı.

    Karadağlı'nın özellikle Çocuklar Duymasın dizisiyle özdeşleşen "Haluk" karakteri, Türk televizyon tarihinin en ikonik karakterlerinden biri olarak kabul ediliyor.

        Özellikle son yıllarda "Mucize Doktor" ve "Sefirin Kızı" gibi popüler dizilerde yer alan Karadağlı, izleyiciler tarafından büyük beğeni topluyor.

        20 SANİYELİĞİNE KONUK OLDU

        Türk televizyonu için önemli bir yere sahip olan Tamer Karadağlı, oyunculuk kariyerine birçok dizi ve film projesiyle devam ediyor.

        Tamer Karadağlı'nın Arka Sokaklar dizisinin bir sahnesinde rol alması çoğu izleyiciyi şaşırtırken bazıları ise anlam veremedi. İddiaya göre Karadağlı eski rol arkadaşı Özgür Ozan'ı Arka Sokaklar setinde ziyarete gitti.
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Bursa’da tarih meydana çıkıyor
            Haberler Magazin Arka Sokaklar ve Çocuklar Duymasın'ı denk getiren sahne! Yapımcılar böylesini ilk kez yaptı! Tam 20 saniye boyunca...
                loading
                SON DAKİKA