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    • Magazin
    • 16.04.2023 23:28
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    • 16.04.2023 23:30
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    MFÖ'nün ''Mecburen'' adlı şarkısının sözlerinde ''mecburen'' kelimesi toplamda kaç kez geçmektedir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri," MFÖ'nün ''Mecburen'' adlı şarkısının sözlerinde ''mecburen'' kelimesi toplamda kaç kez geçmektedir?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    MFÖ’nün ’’Mecburen’’ adlı şarkısının sözlerinde ’’mecburen’’ kelimesi toplamda kaç kez geçmektedir?

    MFÖ'nün ''Mecburen'' adlı şarkısının sözlerinde ''mecburen'' kelimesi toplamda kaç kez geçmektedir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: MFÖ'nün ''Mecburen'' adlı şarkısının sözlerinde ''mecburen'' kelimesi toplamda kaç kez geçmektedir?

    A) 20

    B) 40

    C) 60

    D) 80

    Cevap: C şıkkı 60

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    Haberler Magazin MFÖ'nün ''Mecburen'' adlı şarkısının sözlerinde ''mecburen'' kelimesi toplamda kaç kez geçmektedir?
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