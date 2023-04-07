Oyuncu ve model Sakine Haksever'e hapis şoku! Kleptomani (çalma) hastalığı olduğunu söyleyen Haksever iddiaya göre bir alışveriş merkezinden bazı ürünlerin parasını ödemeden çıkarken yakalandı. Peki Sakine Haksever kimdir, kaç yaşında, nereli? Sakine Haksever tutuklandı mı, neden tutuklandı? Sakine Haksever hangi dizilerde oynadı?
NE OLMUŞTU?
18 Aralık'ta İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir alışveriş merkezine giden Sakine Haksever mağaza içerisinde görüp beğendiği 8 adet ürünü aldı. Ürünlerden 5 tanesi için 350 lira ödedi.
Ancak mağazadan çıkarken dedektör alarm verdi. İddiaya göre güvenlik yaptığı incelemede kadının çantasında bedelini ödemediği tayt, tişört ve havlu buldu.
PİŞMANIM DEDİ
Karakolda ifade veren genç oyuncu, bir süredir kleptomani rahatsızlığı olduğunu ancak doktordan rapor almadığını söyledi.
Psikolojik destek de gördüğünü belirten genç kadın, yaptığından dolayı pişman olduğunu belirtti.
Haksever, 470 liralık 3 parça eşyayı ödeme yapmadan mağazadan ayrılmak istediği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Sakine Haksever ve avukatı hazır bulundu.
Duruşmada savunma yapan sanık Haksever, karakolda verdiği ifadeyi kabul etmediğini söyleyerek, ''Olay günü mağazaya alışveriş yapmaya gittim. Alışveriş esnasında spordan çıkmıştım, sırt çantam vardı. Alışverişimi yaptım, birkaç eşyayı sırt çantamın üzerine koymuştum.