Sakine Haksever kimdir, kaç yaşında, nereli? Sakine Haksever tutuklandı mı, neden tutuklandı? Sakine Haksever hangi dizilerde oynadı?

Mağazadan çıkarken güvenlik dedektörü öttü, geri döndüm. Uzattım ve görevlilere bakın dedim. Görevliler beni alıp arkada depo gibi bir yere götürdüler, çantamı aramaya başladılar. Elimdeki spor çantasından 2-3 parça ürün çıktı. Ürünlerin içine düştüğünün farkında değildim, bunun yanlışlıkla olduğunu ifade etmeye çalıştım'' ifadelerini kullandı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın olay günü mağazaya girdiğini, toplam değeri 470 lira olan 3 parça eşyayı alıp çantasına koyduğunu ve ödeme yapmaksızın mağazadan çıkmak istediği sırada güvenlik alarmlarının uyarı vermesi üzerine yakalandığını aktardı.

Açıklanan mütalaada, sanık Haksever'in 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs' suçundan 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ve malın değerinin az olması nedeniyle verilecek cezada indirim yapılması veya suçun işleniş şekli, özellikleri de göz önünde bulundurularak ceza vermekten vazgeçilmesi istendi.