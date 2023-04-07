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    • Magazin
    • 07.04.2023 11:48
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    • 07.04.2023 12:03
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    Sakine Haksever kimdir, kaç yaşında, nereli? Sakine Haksever tutuklandı mı, neden tutuklandı? Sakine Haksever hangi dizilerde oynadı?

    Son dakika haberine göre; oyuncu ve model olan Sakine Haksever 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezanın ertelenmesine karar verildi. Peki Sakine Haksever tutuklandı mı, neden tutuklandı? Sakine Haksever kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde oynadı?

    Sakine Haksever kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Oyuncu ve model Sakine Haksever'e hapis şoku! Kleptomani (çalma) hastalığı olduğunu söyleyen Haksever iddiaya göre bir alışveriş merkezinden bazı ürünlerin parasını ödemeden çıkarken yakalandı. Peki Sakine Haksever kimdir, kaç yaşında, nereli? Sakine Haksever tutuklandı mı, neden tutuklandı? Sakine Haksever hangi dizilerde oynadı?

    NE OLMUŞTU?

    18 Aralık'ta İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir alışveriş merkezine giden Sakine Haksever mağaza içerisinde görüp beğendiği 8 adet ürünü aldı. Ürünlerden 5 tanesi için 350 lira ödedi.

    Ancak mağazadan çıkarken dedektör alarm verdi. İddiaya göre güvenlik yaptığı incelemede kadının çantasında bedelini ödemediği tayt, tişört ve havlu buldu.

    PİŞMANIM DEDİ

    Karakolda ifade veren genç oyuncu, bir süredir kleptomani rahatsızlığı olduğunu ancak doktordan rapor almadığını söyledi.

    Psikolojik destek de gördüğünü belirten genç kadın, yaptığından dolayı pişman olduğunu belirtti.

    Haksever, 470 liralık 3 parça eşyayı ödeme yapmadan mağazadan ayrılmak istediği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Sakine Haksever ve avukatı hazır bulundu.

    Duruşmada savunma yapan sanık Haksever, karakolda verdiği ifadeyi kabul etmediğini söyleyerek, ''Olay günü mağazaya alışveriş yapmaya gittim. Alışveriş esnasında spordan çıkmıştım, sırt çantam vardı. Alışverişimi yaptım, birkaç eşyayı sırt çantamın üzerine koymuştum.

        Mağazadan çıkarken güvenlik dedektörü öttü, geri döndüm. Uzattım ve görevlilere bakın dedim. Görevliler beni alıp arkada depo gibi bir yere götürdüler, çantamı aramaya başladılar. Elimdeki spor çantasından 2-3 parça ürün çıktı. Ürünlerin içine düştüğünün farkında değildim, bunun yanlışlıkla olduğunu ifade etmeye çalıştım'' ifadelerini kullandı.

        Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın olay günü mağazaya girdiğini, toplam değeri 470 lira olan 3 parça eşyayı alıp çantasına koyduğunu ve ödeme yapmaksızın mağazadan çıkmak istediği sırada güvenlik alarmlarının uyarı vermesi üzerine yakalandığını aktardı.

        Açıklanan mütalaada, sanık Haksever'in 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs' suçundan 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ve malın değerinin az olması nedeniyle verilecek cezada indirim yapılması veya suçun işleniş şekli, özellikleri de göz önünde bulundurularak ceza vermekten vazgeçilmesi istendi.

        Duruşmada sanık avukatı, müvekkilinin beraatını ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini istedi. Son sözü sorulan sanık Haksever ise beraatını talep ederek takdirin mahkemeye ait olduğunu söyledi.

        Kararını açıklayan mahkeme, sanık Sakine Haksever'i 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs' suçundan takdiri indirim de uygulayarak 1 yıl 8 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın suçu işledikten sonraki pişmanlığı ve tekrar suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluşturduğu gerekçesiyle mahkeme, cezanın ertelenmesine karar verdi.

        Öte yandan Sakine Haksever hakkında şuan için bir bilgi bulunmuyor.
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        Haberler Magazin Sakine Haksever kimdir, kaç yaşında, nereli? Sakine Haksever tutuklandı mı, neden tutuklandı? Sakine Haksever hangi dizilerde oynadı?
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