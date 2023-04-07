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    • Magazin
    • 08.04.2023 09:21
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    • 08.04.2023 09:21
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    Gedelli'ye huzuru kaçırmaya geliyor! Gönül Dağı'nın yeni transferi seyirciyi sevinçten pır pır uçuracak!

    TRT 1 ekranlarında cumartesi akşamları Anadolu'dan aktardığı sıcacık hikayesiyle izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı'nda bir yandan vedalar yaşanırken öte yandan kadroya yeni isimler katılmaya devam ediyor. Hikayesi giderek heyecanlanan diziye usta bir isim daha dahil oluyor. Azize karakteriyle usta bir oyuncu dizinin kadrosuna katılıyor. Dişçi Musa'nın arkadaşı olarak diziye katılan Azize karakterinin nasıl birisi olacağı izleyicinin merak ettiği tek soru olarak akıllarda yerini aldı.

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı’ndan bomba transfer!

    Gönül Dağı'nın yeni transferi seyirciyi sevinçten pır pır uçurur. Gedelli'ye huzuru bozmaya geliyor. Sevilen televizyon dizisi Gönül Dağı'na yeni bir isim daha katıldı. Her cumartesi izleyicisiyle buluşan dizi, usta sanatçı Ayten Uncuoğlu'nu kadrosuna dahil etti. Ünlü oyuncu dizide Dişçi Musa'nın arkadaşı Azize karakterini canlandıracak.

    YENİ BİR İSİM KATILIYOR

    Dişçi Musa'nın arkadaşı olarak diziye katılan Azize karakterinin nasıl birisi olacağı izleyicinin merak ettiği tek soru oldu.

    Azize karakteri, huzurevinde yaşayan ve çiçeklere düşkünlüğüyle dikkat çeken bir karakter olarak diziye dahil olacak.

        Ayten Uncuoğlu, dizide 5 yıldır huzurevinde yaşayan ve çiçeklere düşkünlüğüyle dikkat çeken Azize karakterini canlandıracak.

        Uncuoğlu'nun 91'inci bölümden itibaren diziye katılacağı ve Azize karakterine hayat vereceği belirtiliyor.

        Gönül Dağı'nın sevilen karakterlerinden Dişçi Musa'nın arkadaşı olarak diziye dahil olan Azize karakterinin nasıl birisi olacağı, izleyicilerin merak ettiği tek soru oldu.
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            Haberler Magazin Gedelli'ye huzuru kaçırmaya geliyor! Gönül Dağı'nın yeni transferi seyirciyi sevinçten pır pır uçuracak!
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