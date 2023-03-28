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    • 28.03.2023 21:43
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    • 28.03.2023 21:50
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    SON DAKİKA: Yeşilçam yıldızı Fatma Girik’in annesi Münevver Ukav 99 yaşında vefat etti!

    Yeşilçam efsanelerinden Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav, Kovid-19 tedavisi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde 99 yaşında vefat etti.

    takvim.com.tr
    DHA
    Fatma Girik’in annesi vefat etti!

    Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olarak gösterilen Girik, Kovid-19'a bağlı organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında aramızdan ayrılmıştı.

    Geçen yıl 24 Ocak'ta vefat eden Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav, 19 Mart'ta evinde fenalaştı.Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ukav, Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Ukav'ın acı haberini alan yakınları derin üzüntü yaşadı.

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    Haberler Magazin SON DAKİKA: Yeşilçam yıldızı Fatma Girik’in annesi Münevver Ukav 99 yaşında vefat etti!
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