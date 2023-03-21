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    • Magazin
    • 21.03.2023 07:20
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    • 21.03.2023 07:20
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    Mart sonunu bekleyen Kurtlar Vadisi seyircisine fena ters köşe yapıldı! Kimse bunu beklemiyordu

    Mart sonunu bekleyen Kurtlar Vadisi seyircisine fena ters köşe yapıldı. Kimse bunu beklemiyordu. Kurtlar Vadisi hayranları dizinin yeni versiyonunu heyecanla beklemeye başladı. Kasım ayında TRT Müzik'te Mazhar Alanson ile programına katılan Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi için heyecanlandıran bir açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu diziyle ilgili merak uyandıran açıklamasında başlama tarihi için Ocak ayını işaret etmişti. Ancak dizinin başlamaması büyük bir hayal kırıklığına herkesi şoke etti.

    takvim.com.tr
    Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak?

    Final yapmasının üstünden her ne kadar yıllar geçse de Kurtlar Vadisi'nin etkisi dijital platformlarda hala sürüyor. Türk televizyon tarihinin en popüler dizilerinden birisi olan projenin bu yıl tekrar başlaması bekleniyor. Kurtlar Vadisi'nin yeni sezonunda bizi neler bekliyor sorusunun cevabını tam olarak bilemiyoruz. Ancak geçtiğimiz aylarda dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz dizi için Ocak ayını göreceklerini ve çalışmalara başlayacaklarını ifade etmişti.

    HEYECANLA BEKLENİYOR

    Kurtlar Vadisi hayranları Polat Alemdar'ın neler yapacağını merak ediyor. Öte yandan Erhan ve Cahit'in ne tür maceralara atılacağı ve tabii ki yeni karakterlerin kimler olacağı akıllarda bir soru işareti.

    OCAK AYI HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR DENMİŞTİ

    Kurtlar Vadisi'nin Ocak ayında izleyici karşısında olması bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı.

        Necati Şaşmaz geçtiğimiz aylarda TRT Müzik'te Mazhar Alanson'un sunumuyla ekranlara gelen programda dizinin başlaması için Ocak ayını göreceklerini ifade etmişti. Bu açıklama da izleyicileri heyecanlandırmıştı.

        Ancak Mart ayının sonunun yaklaşmasına rağmen dizinin başlamaması izleyicilerde büyük bir şaşkınlık yarattı.

        "HAZIRLIK İÇERİSİNDEYİM"

        Ünlü oyuncu açıklamasında "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için." sözlerini sarf etmişti.

            AÇIKLAMA BEKLENİYORDU

            Yapılan bu açıklama izleyicileri heyecanlandırırken gözler Pana Film'den yapılacak açıklamaya çevrilmişti.

            HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

            Diziyi yıllardır heyecanla bekleyen izleyiciler henüz Pana Film'den bir açıklama gelmemesi üzerine hayal kırıklığı yaşadı.
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            Haberler Magazin Mart sonunu bekleyen Kurtlar Vadisi seyircisine fena ters köşe yapıldı! Kimse bunu beklemiyordu
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