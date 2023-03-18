Canıgönülden istenen ismi getirdiler! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi diziye büyük uğur getirir!

atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Yeni bölümlerde heyecan tavan yaparken yeni transfer heyecana neden oluyor. Diziye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan katılan isimler dikkat çekmeye devam ediyor. EDHO'da Yaman Korkmaz karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Engin Benli Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki Tatavlalı karakteriyle izleyiciden yine tam not almayı başardı. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla gelecek hafta salı günü yayınlanacak bölüme odaklandı.