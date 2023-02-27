Meğer rolü ilk ona teklif etmişler! Kurtlar Vadisi'nde 21 yıl sonra çözülen Polat Alemdar bilmecesi!

En uzun soluklu dizilerden biri olan ve tam 13 yıl boyunca ekranlarda boy gösteren Kurtlar Vadisi'nin başrol gerçeği sonunda ortaya çıktı. Yapım şirketinin dizinin başrolü Necati Şaşmaz'dan önce Çılgın Bediş dizisinde Oktay karakteriyle tanınan Cenk Torun'a Polat Alemdar rolü için teklif götürdüğü öğrenildi. Ancak ünlü oyuncu askerlik öncesi dönemde aldığı bu teklifi reddetti. Torun yıllar sonra bu teklifi reddettiğini için pişman olduğunu söyledi. Böylece yıllar sonra diziyle ilgili bomba bir gerçek ortaya çıkmış oldu.