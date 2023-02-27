Meğer rolü ilk ona teklif etmişler! Kurtlar Vadisi'nde 21 yıl sonra çözülen Polat Alemdar bilmecesi!

En uzun soluklu dizilerden biri olan ve tam 13 yıl boyunca ekranlarda boy gösteren Kurtlar Vadisi'nin başrol gerçeği sonunda ortaya çıktı. Yapım şirketinin dizinin başrolü Necati Şaşmaz'dan önce Çılgın Bediş dizisinde Oktay karakteriyle tanınan Cenk Torun'a Polat Alemdar rolü için teklif götürdüğü öğrenildi. Ancak ünlü oyuncu askerlik öncesi dönemde aldığı bu teklifi reddetti. Torun yıllar sonra bu teklifi reddettiğini için pişman olduğunu söyledi. Böylece yıllar sonra diziyle ilgili bomba bir gerçek ortaya çıkmış oldu.
POLAT ALEMDAR MEĞER OYMUŞ!
Dizinin yapımcıları, Cenk Torun'u Polat Alemdar karakterine uygun görmüş olsalar da, sonradan bu ünlü rol Necati Şaşmaz'a verilmiştir. Şaşmaz da, Polat Alemdar karakteriyle büyük bir hayran kitlesi edinmiş ve Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterleri arasında yer almıştır.
21 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI
Kurtlar Vadisi'nin başrol gerçeği, 21 yıl sonra gün yüzüne çıktı ve hayranları arasında şaşkınlık yarattı. Ancak Cenk Torun'un hayatının en büyük pişmanlığı olarak nitelendirdiği bu karar, onun hayat yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olarak kalmıştır.