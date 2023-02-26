Muhlis Asan öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Muhlis Asan kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Muhlis Asan oynadığı diziler!

MUHLİS ASAN KİMDİR, NERELİ?

Muhlis Asan, 1958 yılında Iğdır'da dünyaya geldi. 1976'da Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu'nda ilk profesyonel oyunculuğa başladı.

1958'de Iğdır'da dünyaya gelen Asan,'Hamdi Ne Umdu Ne Buldu', 'Halkın Gücü', 'Deprem' ve 'Zulüm' gibi oyunların yanı sıra 1982 ve 1986 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda 'Alman Gelin' ve 'Yıl 1921' oyunlarında sahneye çıktı. Zafer Diper'e ait Bizim Tiyatro'da ise 'Woyzeck Oyunu', Müjdat Gezen'le 'Gırgıriye Müzikali', Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu, 'Ne Yazık ki Namuslu' ve 'Sarı Çizmeli Oyunları'nda da rol aldı.