Muhlis Asan öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Muhlis Asan kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Muhlis Asan oynadığı diziler!

Son dakika haberi... Muhlis Asan öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi şeklindeki sorular internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı.
MUHLİS ASAN ÖLDÜ MÜ?
Mahallenin Muhtarları, Bücür Cadı, Çarli, Yedi Numara, Yılan Hikayesi, En Son Babalar Duyar, Akasya Durağı ve Üvey Baba gibi bir çok projede yer alan usta oyuncu Muhlis Asan yaşam hayatını kaybetti.
MUHLİS ASAN NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?
"Unutma Bizi" adlı tiyatro oyununun galasında bir anda rahatsızlanan Muhlis Asan, eve dönmesinin ardından durumu ağırlaştı ve hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi 7 dakika boyunca duran ve yapılan müdehale ile yeniden çalıştırılan Muhlis Asan yoğun bakıma alınmış ve uyutulmuştu. Ara ara uyandırılıp sağlık durumu kontrol edilen Muhlis Asan 40 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Usta oyuncu Muhlis Asan 65 yaşında hayata veda etti.