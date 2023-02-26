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    • Magazin
    • 26.02.2023 11:02
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    • 26.02.2023 11:04
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    Muhlis Asan öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Muhlis Asan kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Muhlis Asan oynadığı diziler!

    Usta oyuncu Muhlis Asan'dan acı haber! Son dakika sanat camiasının tanınan simalarından oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti. Peki Muhlis Asan neden öldü, hastalığı neydi? Muhlis Asan kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? İşte son dakika gelişmeler ve hakkında bilgiler...

    MUHLİS ASAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

    Son dakika haberi... Muhlis Asan öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi şeklindeki sorular internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı.

    MUHLİS ASAN ÖLDÜ MÜ?

    Mahallenin Muhtarları, Bücür Cadı, Çarli, Yedi Numara, Yılan Hikayesi, En Son Babalar Duyar, Akasya Durağı ve Üvey Baba gibi bir çok projede yer alan usta oyuncu Muhlis Asan yaşam hayatını kaybetti.

    MUHLİS ASAN NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

    "Unutma Bizi" adlı tiyatro oyununun galasında bir anda rahatsızlanan Muhlis Asan, eve dönmesinin ardından durumu ağırlaştı ve hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi 7 dakika boyunca duran ve yapılan müdehale ile yeniden çalıştırılan Muhlis Asan yoğun bakıma alınmış ve uyutulmuştu. Ara ara uyandırılıp sağlık durumu kontrol edilen Muhlis Asan 40 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Usta oyuncu Muhlis Asan 65 yaşında hayata veda etti.

        MUHLİS ASAN KİMDİR, NERELİ?

        Muhlis Asan, 1958 yılında Iğdır'da dünyaya geldi. 1976'da Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu'nda ilk profesyonel oyunculuğa başladı.

        1958'de Iğdır'da dünyaya gelen Asan,'Hamdi Ne Umdu Ne Buldu', 'Halkın Gücü', 'Deprem' ve 'Zulüm' gibi oyunların yanı sıra 1982 ve 1986 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda 'Alman Gelin' ve 'Yıl 1921' oyunlarında sahneye çıktı. Zafer Diper'e ait Bizim Tiyatro'da ise 'Woyzeck Oyunu', Müjdat Gezen'le 'Gırgıriye Müzikali', Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu, 'Ne Yazık ki Namuslu' ve 'Sarı Çizmeli Oyunları'nda da rol aldı.
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