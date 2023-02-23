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    • Magazin
    • 23.02.2023 20:02
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    • 23.02.2023 20:03
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    Arctic Monkeys ve Kate Winslet depremzedeler için bağış çağrısı yaptı: Tek bir kuruş bile hayat kurtarmak için önemlidir...

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye tek yürek olurken dünyanın dört bir yanından da yardım ve destek mesajları geldi. Bunların son örneği ise İngiliz müzik grubu Arctic Monkeys ve İngiliz oyuncu Kate Winslet oldu. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından depremzedeler için yardım çağrısında bulundu. Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet “Tek bir kuruş bile hayat kurtarmak için önemlidir” ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AA
    Tek bir kuruş bile hayat kurtarmak için önemlidir

    Arctic Monkeys'in sosyal medya sayfalarında, Türkiye ve Suriye'deki depremzede çocuklar için İngiltere merkezli "War Child" derneğinin başlattığı acil durum bağış kampanyası paylaşıldı.

    Winslet ise sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntülü mesajda, depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'de gördüğü manzaralardan ötürü mahvolduğunu belirterek, İngiltere merkezli "Choose Love" kuruluşunun yardım kampanyasına bağış çağrısı yaptı.

    Kuruluşun, bölgedeki yerel ortaklarıyla birlikte depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşıladığını aktaran Winslet, "Lütfen ne kadar verebiliyorsanız verin. Tek bir kuruş bile hayat kurtarmak için önemlidir" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Magazin Arctic Monkeys ve Kate Winslet depremzedeler için bağış çağrısı yaptı: Tek bir kuruş bile hayat kurtarmak için önemlidir...
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