İsveçli şarkıcı Maher Zain “Elimizden geldiğince yardım etmeliyiz” deyip depremzedelere yemek dağıttı!

Depremin ilk gününden itibaren hemen her gün Türkiye'ye destek çağrısında bulunan Müslüman şarkıcı, İngiltere merkezli yardım kuruluşu "Salam Charity" ile bölgede yemek dağıtımı yaptı.
Sosyal medya hesaplarında yardım faaliyetlerinden görseller paylaşan ünlü sanatçı,şu ifadeleri kullandı: "Depremden en çok etkilenen şehirlerden birisi olan Kahramanmaraş'a bugün geldik.
Buradaki yıkımı size aktarmaya çalışıyorum ama kameradan bunu göstermem mümkün değil. Burada yaptığımız küçük şeyler ama çok gerekli olduğunu düşünüyorum.