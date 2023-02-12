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    • Magazin
    • 12.02.2023 22:25
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    • 12.02.2023 22:25
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    İsveçli şarkıcı Maher Zain “Elimizden geldiğince yardım etmeliyiz” deyip depremzedelere yemek dağıttı!

    Türkiye hayranlığıyla bilinen İsveç asıllı Lübnanlı sanatçı Maher Zain, sosyal medyada depremzedeler için yardım kampanyası başlatmıştı. Türkiye'ye destek çağrısında bulunan Müslüman şarkıcı, şimdi ise İngiltere merkezli yardım kuruluşu "Salam Charity" ile bölgede yemek dağıtımı yaptı.

    takvim.com.tr
    AA
    İsveçli şarkıcı depremzedelere yemek dağıttı!

    Depremin ilk gününden itibaren hemen her gün Türkiye'ye destek çağrısında bulunan Müslüman şarkıcı, İngiltere merkezli yardım kuruluşu "Salam Charity" ile bölgede yemek dağıtımı yaptı.

    Sosyal medya hesaplarında yardım faaliyetlerinden görseller paylaşan ünlü sanatçı,şu ifadeleri kullandı: "Depremden en çok etkilenen şehirlerden birisi olan Kahramanmaraş'a bugün geldik.

    Buradaki yıkımı size aktarmaya çalışıyorum ama kameradan bunu göstermem mümkün değil. Burada yaptığımız küçük şeyler ama çok gerekli olduğunu düşünüyorum.

        Hepinize desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum, sizlerin sayesinde bu yardımı gerçekleştirebiliyoruz"

        Şehir merkezinde olduklarını ve pek çok binanın yıkıldığını aktaran Zain, "Burası büyük depremin merkez üssü. Yüz binlerce insan evsiz kaldı. Elimizden geldiğince yardım etmeliyiz." diye konuştu.

        Daha önce de sosyal medya hesabından bağış kampanyalarına destek veren sanatçının paylaşımlarına, dünyanın farklı yerlerinden yazılan olumlu yorumlar ve destek mesajları dikkati çekti.
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