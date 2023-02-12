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    • Magazin
    • 12.02.2023 20:56
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    • 12.02.2023 20:57
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    Dünyaca ünlü isimlerin Türkiye'ye desteği sürüyor! Oyuncu Paul Mescal: İmkanı olan herkesi yardım etmeye çağırıyoruz

    2021 yılında Türkiye'de çekilen 'Aftersun' filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde Oscar'a aday gösterilen Paul Mescal, a Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedeler için yardım mesajı yayımladı. Oyuncu, “İmkanı olan herkesi, ellerinden gelen her şekilde destek olmaya ve yardım etmeye çağırıyoruz” dedi.

    takvim.com.tr
    İmkanı olan herkesi yardım etmeye çağırıyoruz

    'Normal People' dizisindeki rolüyle Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Paul Mescal, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından destek mesajı yayınlayarak yardım çağrısında bulundu.

    İngiliz oyuncu, "Türkiye ve Suriye'de olanlar sebebiyle derin bir üzüntü ve acı içindeyim. 'Aftersun' ekibi olarak orada çekim yaptık. İki yıl önce Türkiye'de çok güzel birkaç ay geçirdik. İmkânı olan herkesi, ellerinden gelen her şekilde destek olmaya ve yardım etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Magazin Dünyaca ünlü isimlerin Türkiye'ye desteği sürüyor! Oyuncu Paul Mescal: İmkanı olan herkesi yardım etmeye çağırıyoruz
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