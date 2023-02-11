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    • Magazin
    • 11.02.2023 20:40
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    • 11.02.2023 21:02
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    İngiliz sanatçı Yusuf İslam depremde vefat edenler için Kur'an-ı Kerim okudu!

    Cat Stevens ismiyle yaptığı albümlerle 1960 ve 1970'li yıllara damga vuran, 1977'de Müslüman olmayı seçerek "Yusuf İslam" adını alan sanatçı, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybedenler için Bakara Suresi'nden ayetler okudu. İngiliz sanatçı, son paylaşımında ise Kuran-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 155, 156 ve 157. ayetlerine yer verdi.

    takvim.com.tr
    AA
    İngiliz sanatçı depremde vefat edenler için Kur’an-ı Kerim okudu!

    İngiliz sanatçı Yusuf İslam, Kahramanmaraş merkezli depremin duyulmasının ardından yayınladığı 3 mesajında Türkiye'ye destek verirken, son paylaşımında ise Kuran-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 155, 156 ve 157. ayetlerine yer verdi.

    Videoya, "Her kim bir can kurtarırsa, bütün insanlığı kurtarmış gibi olur" ayetinin tercümesiyle başlayan Yusuf İslam, depremin, ölüm ve yaşam hakkındaki hakikatlerin yeniden fark edilmesini sağladığına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

    "Aileler ve çocuklarının, bir zamanlar mutluca yaşadıkları binaların yükü altında nefes almaya çalıştığı tahayyül edilemez görüntülerini izlediğimiz zaman, bunun insanlığımız ve inancımız için nasıl açık bir test olduğunu anlıyoruz. Ama asla umutsuzluğa kapılmamalı ve Allah'ın merhametinden ümidi kesmemeliyiz. Deprem kurbanları şehittir, cennetin bahçeleri onlar için hazırlanmıştır. Orada korku ve endişe asla onlara bulaşmayacaktır. Hayatta kalanlar olarak bizler, şimdi vicdanımız ve hayırseverliğimizle harekete geçmeliyiz. Allah, felaketin enkazından mümkün olduğunca can kurtarmak için çalışanlardan razı olsun. Yardım edebilecek herkesin elinden geleni yapması gerekir çünkü ölüm ve yıkımın olduğu yerde, hala hayat ve yeniden inşa etme imkanı vardır."

        Yusuf İslam'ın okuduğu ayetlerin meali şöyle:

        "Ant olsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele! Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz' derler. İşte rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır"

        Özellikle sosyal medya hesaplarında milyonlarca hayranına hitap eden yabancı sanatçıların birçoğu, depremin ilk gününden itibaren hemen her gün Türkiye'ye destek çağrısında bulunmaya devam ediyor.
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