İngiliz sanatçı Yusuf İslam depremde vefat edenler için Kur'an-ı Kerim okudu!

"Aileler ve çocuklarının, bir zamanlar mutluca yaşadıkları binaların yükü altında nefes almaya çalıştığı tahayyül edilemez görüntülerini izlediğimiz zaman, bunun insanlığımız ve inancımız için nasıl açık bir test olduğunu anlıyoruz. Ama asla umutsuzluğa kapılmamalı ve Allah'ın merhametinden ümidi kesmemeliyiz. Deprem kurbanları şehittir, cennetin bahçeleri onlar için hazırlanmıştır. Orada korku ve endişe asla onlara bulaşmayacaktır. Hayatta kalanlar olarak bizler, şimdi vicdanımız ve hayırseverliğimizle harekete geçmeliyiz. Allah, felaketin enkazından mümkün olduğunca can kurtarmak için çalışanlardan razı olsun. Yardım edebilecek herkesin elinden geleni yapması gerekir çünkü ölüm ve yıkımın olduğu yerde, hala hayat ve yeniden inşa etme imkanı vardır."