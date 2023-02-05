Sosyal medya sallandı! Kısmetse Olur Aşkın Gücü Öykü Serter ayrıldı mı, neden? Yerine gelecek isim bile belli oldu iddiası!

KISMETSE OLUR ÖYKÜ SERTER AYRILDI MI, NEDEN?

Öykü Serter'in geçtiğimiz günlerde eski bir videosu ortaya çıktı. Serter, videoda "Ben hayatımda hiç izdivaç programı sunmadım. Bu bence önemli bir duruş. Elma ile armutu ayırmak gereken bir nokta diye düşünüyorum.

Niye durdum mesela? Cayır cayır insanlar evlilik ve izdivaç programları ile para kazanırken, ben niye evde oturdum?" ifadelerini kullanıyor.