Sosyal medya sallandı! Kısmetse Olur Aşkın Gücü Öykü Serter ayrıldı mı, neden? Yerine gelecek isim bile belli oldu iddiası!

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının sunucusu Öykü Serter'in açıklamaları sonrası sosyal medyada ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Fenomen sunucunun programdan ayrılacağı konuşuldu. Peki neler oluyor? Öykü Serter ne dedi?Kısmetse Olur Aşkın Gücü Öykü Serter ayrıldı mı, neden? Yerine kim gelecek? İşte detaylar...
KISMETSE OLUR ÖYKÜ SERTER AYRILDI MI, NEDEN?
Öykü Serter'in geçtiğimiz günlerde eski bir videosu ortaya çıktı. Serter, videoda "Ben hayatımda hiç izdivaç programı sunmadım. Bu bence önemli bir duruş. Elma ile armutu ayırmak gereken bir nokta diye düşünüyorum.
Niye durdum mesela? Cayır cayır insanlar evlilik ve izdivaç programları ile para kazanırken, ben niye evde oturdum?" ifadelerini kullanıyor.
Ünlü sunucunun bu iddialı açıklaması sonrası ''Kısmetse Olur Aşkın Gücü Öykü Serter ayrıldı mı, neden?'' soruları gündeme geldi.
Ancak Öykü Serter'in programdan ayrılacağına dair şuan için bir açıklama bulunmuyor.