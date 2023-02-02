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    • Magazin
    • 02.02.2023 16:03
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    • 02.02.2023 16:50
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    Modacı Barbaros Şansal İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

    Son dakika haberi | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden İstanbul'a gelen modacı Barbaros Şansal hakkında arama kararı olması nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

    DHA
    Ünlü isim havalimanında gözaltına alındı

    Modacı Barbaros Şansal, KKTC dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre modacı Barbaros Şansal öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ercan'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına gelen modacı hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.

    Ünlü isim havalimanında gözaltına alındı

    Bunun üzerine Şansal, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak suçundan hakkında arama kararı bulunduğu belirtilen Şansal'ın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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