Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 10.01.2023 23:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.01.2023 23:20
    ABONE OL

    10 Ocak 2023 MasterChef birincisi belli oldu mu? MasterChef ödülü kim kazandı? Ödül ne? MasterChef şampiyonu kim oldu?

    MasterChef şampiyonunun belli olmasına artık sayılı saatler kaldı. TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programında finale kalan isimler Metin ve Kıvanç oldu. Peki MasterChef şampiyonu kim oldu? 10 Ocak 2023 MasterChef birincisi belli oldu mu? MasterChef ödülü kim kazandı? Ödül ne?

    MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

    MasterChef Türkiye şampiyonu bu akşamki bölümde belli olacak. İki etaptan oluşan final bölümünde KıvançMetin mi birinci olacak merak ediliyor. Masterchef'te geçtiğimiz sene birinci olan isme araba verilmişti. Bu yıl da şampiyon olacak yarışmacıya yine araba verilmesi bekleniyor. Peki MasterChef şampiyonu kim oldu? 10 Ocak MasterChef birincisi açıklandı mı?

    Aylar süren MasterChef mücadelesinde şampiyon kim olacak?

    MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

    Masterchef Türkiye final bölümü 10 Ocak 2023 saat 20:00'da yayınlanacak. Bu akşam iki etaptan oluşan finalin birinci ayağında yarışmacılar Türk mutfağını yorumlarken; ikinci etapta ise uluslararası mutfaktan yemek yapacaklar.

    Şampiyon belli olur olmaz haberimizde kazanan yarışmacıya yer verilecektir.

    MASTERCHEF 2022-2023 BÜYÜK ÖDÜL NE?

    Masterchef'te geçtiğimiz sene birinci olan isme araba verilmişti. Bu senenin ödülü henüz kesin olarak açıklanmadı. Masterchef şampiyonuna yine araba verilmesi bekleniyor.

    MASTERCHEF ÜÇÜNCÜSÜ KİM OLDU?

    Kıvanç ve Metin finale geçmeye hak kazanırken Ayaz, yarışmadan ayrılan isim oldu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ukrayna, İran ve İngiltere detayı!
    Haberler Magazin 10 Ocak 2023 MasterChef birincisi belli oldu mu? MasterChef ödülü kim kazandı? Ödül ne? MasterChef şampiyonu kim oldu?
        SON DAKİKA