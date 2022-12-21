Ajda Pekkan’dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü açıklaması! “Sanat hayatımın en önemli noktalarından biri” deyip heyecanını paylaştı

Bu ödüle layık görüldüğü için büyük gurur ve heyecan içinde olduğunu dile getiren Pekkan, "Bugün sanat hayatımın en önemli noktalarından biridir. Çünkü bu ödül benim için bambaşka duygular ve çok önemli anlamlar içeriyor" değerlendirmesinde bulundu.