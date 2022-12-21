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    • Magazin
    • 21.12.2022 23:04
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    • 21.12.2022 23:04
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    Ajda Pekkan’dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü açıklaması! “Sanat hayatımın en önemli noktalarından biri” deyip heyecanını paylaştı

    Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, bu akşam sahiplerini buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül alan Ajda Pekkan, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmesi dolayısıyla büyük gurur ve heyecan içinde olduğunu belirtti. İşte "Bugün sanat hayatımın en önemli noktalarından biridir" diyen Ajda Pekkan’ın o açıklaması...

    takvim.com.tr
    AA
    Ajda Pekkan’dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü açıklaması! “Sanat hayatımın en önemli noktalarından biri” deyip heyecanını paylaştı

    Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, bu akşam sahiplerini buldu. Ödüle layık görülen Ajda Pekkan ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü almasının ardından yazılı açıklama yaptı.

    Bu ödüle layık görüldüğü için büyük gurur ve heyecan içinde olduğunu dile getiren Pekkan, "Bugün sanat hayatımın en önemli noktalarından biridir. Çünkü bu ödül benim için bambaşka duygular ve çok önemli anlamlar içeriyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Pekkan, müzik hayatı boyunca Türkiye'ye bağlılığı ve sevgisi ile milli değerlerinin daima önemli ve öncelikli olduğunu vurguladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu uzun soluklu yolculukta kariyerimi şekillendirirken de tüm bu duygularla verdiğim kararlar ile ülkemin sanatçısı olmayı tercih ettim.
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        Haberler Magazin Ajda Pekkan’dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü açıklaması! “Sanat hayatımın en önemli noktalarından biri” deyip heyecanını paylaştı
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