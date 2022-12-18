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Haberler Magazin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la Hadise'nin WhatsApp mesajları ifşalanmıştı... Sahnede olay sözler: "Bırak gitsin döneceği yer..."

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la Hadise'nin WhatsApp mesajları ifşalanmıştı... Sahnede olay sözler: "Bırak gitsin döneceği yer..."

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la Hadise'nin WhatsApp mesajları ifşalanmıştı... Sahnede olay sözler geldi, o anlar, "Bu sözler acaba kime?" yorumlarına neden oldu. Hadise ile Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab arasındaki yasak aşk iddiaları ayyuka çıktıktan sonra ortalık bir türlü durulmadı. İddialarla ilgili tek kelime etmeyen Ebru Gündeş sahne aldığı mekanda kurduğu cümleyle dikkatleri üzerine çekti.

18.12.2022 09:20 - Son Güncelleme: 18.12.2022 09:27
Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la Hadise’nin WhatsApp mesajları ifşalanmıştı... Sahnede olay sözler: Bırak gitsin döneceği yer...

"BIRAK GİTSİN DÖNECEĞİ YER..."

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la Hadise'nin WhatsApp mesajları ifşalanmıştı... Sahnede olay sözler geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la Hadise’nin WhatsApp mesajları ifşalanmıştı... Sahnede olay sözler: Bırak gitsin döneceği yer...

Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşkına dair ortaya çıkanlar geçtiğimiz haftalarda ortalığı karıştırdı.

HADİSE REZA ZARRAB AŞKINA DAİR WHATSAPP MESAJLARI İFŞA OLDU

Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la Hadise’nin WhatsApp mesajları ifşalanmıştı... Sahnede olay sözler: Bırak gitsin döneceği yer...

Sosyal medya hesabından 'Bir grup tarafından taciz ve tehdit ediliyorum ben bir kadınım' diyerek upuzun bir paylaşımda bulunan Hadise Seren Serengil'i atağa geçirdi. Serengil, Gündeş'in Zarrab'a açtığı dava dilekçesinin bir kısmını okudu.

Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la Hadise’nin WhatsApp mesajları ifşalanmıştı... Sahnede olay sözler: Bırak gitsin döneceği yer...

Serengil'in okuduğu dilekçenin bir kısmı şöyle: 'Davalı, taraf bakıcıya müvekkilimin de tanıdığı bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığını itiraf etmiş. Bakıcı da bu durumu müvekkile iletmiştir. Müvekkil önceleri bu söylemlere itibar etmemiş ancak 2021 yılı şubat ayında Amerika'dan Türkiye'ye döndükten sonra birçok kişi tarafından aynı söylemler tekrarlanmış. Hatta bu kadının davalı tarafın yanında uzun süreli kaldığı da söylenmiştir.'

Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la Hadise’nin WhatsApp mesajları ifşalanmıştı... Sahnede olay sözler: Bırak gitsin döneceği yer...

Mayıs 2021'de resmen boşanan Gündeş, davadan günler önce kızını da alıp Zarrab'ın yanına gitmişti. Gündeş'in bu olayı bilerek kızı için gittiği ihanetten emin olduğu ve döner dönmez de boşandığı öğrenildi.

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