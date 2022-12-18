Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la Hadise'nin WhatsApp mesajları ifşalanmıştı... Sahnede olay sözler: "Bırak gitsin döneceği yer..."
Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la Hadise'nin WhatsApp mesajları ifşalanmıştı... Sahnede olay sözler geldi, o anlar, "Bu sözler acaba kime?" yorumlarına neden oldu. Hadise ile Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab arasındaki yasak aşk iddiaları ayyuka çıktıktan sonra ortalık bir türlü durulmadı. İddialarla ilgili tek kelime etmeyen Ebru Gündeş sahne aldığı mekanda kurduğu cümleyle dikkatleri üzerine çekti.
"BIRAK GİTSİN DÖNECEĞİ YER..."
Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la Hadise'nin WhatsApp mesajları ifşalanmıştı... Sahnede olay sözler geldi.
Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşkına dair ortaya çıkanlar geçtiğimiz haftalarda ortalığı karıştırdı.
Sosyal medya hesabından 'Bir grup tarafından taciz ve tehdit ediliyorum ben bir kadınım' diyerek upuzun bir paylaşımda bulunan Hadise Seren Serengil'i atağa geçirdi. Serengil, Gündeş'in Zarrab'a açtığı dava dilekçesinin bir kısmını okudu.
Serengil'in okuduğu dilekçenin bir kısmı şöyle: 'Davalı, taraf bakıcıya müvekkilimin de tanıdığı bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığını itiraf etmiş. Bakıcı da bu durumu müvekkile iletmiştir. Müvekkil önceleri bu söylemlere itibar etmemiş ancak 2021 yılı şubat ayında Amerika'dan Türkiye'ye döndükten sonra birçok kişi tarafından aynı söylemler tekrarlanmış. Hatta bu kadının davalı tarafın yanında uzun süreli kaldığı da söylenmiştir.'