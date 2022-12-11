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    • 11.12.2022 21:30
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    • 12.12.2022 09:05
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    1 Milyonluk soru: Bala Hatun, Banu Çiçek, Bayındır Han, Bamsı Beyrek kimdir? Dede Korkut Hikayeleri kimin eseri, karakterleri kimler?

    Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de beklenen gün geldi. Batu Alıcı isimli yarışmacı 1 milyon değerindeki soruya ulaştı. Peki, Dede Korkut Hikayeleri kimin eseri, karakterleri kimler? 1 Milyonluk soru: Bala Hatun, Banu Çiçek, Bayındır Han, Bamsı Beyrek kimdir?

    takvim.com.tr
    Dede Korkut Hikayeleri kimin eseri, karakterleri kimler? 1 Milyonluk soru: Bala Hatun, Banu Çiçek, Bayındır Han, Bamsı Beyrek kimdir?

    Dede Korkut hikayeleri hakkında aramalar hız kazandı. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk soru ekrana geldi. "Hangisi Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusunun üstüne Dede Korkut hakkında bilgiler araştırılıyor. İşte merak edilenler!

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 1 MİLYONLUK SORU

    Hangisi Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?

    A: Bala Hatun

    B: Banu Çiçek

    C: Bamsı Beyrek

    D: Bayındır Han

    Doğru Cevap: Bala Hatun

    DEDE KORKUT HİKAYELERİ KARAKTERLERİ

    Bamsı Beyrek

    Banu Çiçek

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        Haberler Magazin 1 Milyonluk soru: Bala Hatun, Banu Çiçek, Bayındır Han, Bamsı Beyrek kimdir? Dede Korkut Hikayeleri kimin eseri, karakterleri kimler?
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