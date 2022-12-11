1 Milyonluk soru: Bala Hatun, Banu Çiçek, Bayındır Han, Bamsı Beyrek kimdir? Dede Korkut Hikayeleri kimin eseri, karakterleri kimler?

Dede Korkut hikayeleri hakkında aramalar hız kazandı. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk soru ekrana geldi. "Hangisi Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusunun üstüne Dede Korkut hakkında bilgiler araştırılıyor. İşte merak edilenler!