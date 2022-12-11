1 Milyonluk soru: Bala Hatun, Banu Çiçek, Bayındır Han, Bamsı Beyrek kimdir? Dede Korkut Hikayeleri kimin eseri, karakterleri kimler?

Dede Korkut hikayeleri hakkında aramalar hız kazandı. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk soru ekrana geldi. "Hangisi Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusunun üstüne Dede Korkut hakkında bilgiler araştırılıyor. İşte merak edilenler!
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 1 MİLYONLUK SORU
Hangisi Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?
A: Bala Hatun
B: Banu Çiçek
C: Bamsı Beyrek
D: Bayındır Han
Doğru Cevap: Bala Hatun
DEDE KORKUT HİKAYELERİ KARAKTERLERİ
Bamsı Beyrek
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