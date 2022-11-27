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    • Magazin
    • 27.11.2022 23:28
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    • 27.11.2022 23:30
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    Türkiye'de adında yan yana iki sesli harf olan dört il var, bunlardan biri Gaziantep, biri Şanlıurfa, biri Siirt, diğeri aklıma gelmedi diyen birinin unuttuğu il nerededir?

    Türkiye'de adında yan yana iki sesli harf olan dört il var, bunlardan biri Gaziantep, biri Şanlıurfa, biri Siirt, diğeri aklıma gelmedi diyen birinin unuttuğu il nerededir? sorusu arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Türkiye’de adında yan yana iki sesli harf olan dört il var, bunlardan biri Gaziantep, biri Şanlıurfa, biri Siirt, diğeri aklıma gelmedi diyen birinin unuttuğu il nerededir?

    Türkiye'de adında yan yana iki sesli harf olan dört il var, bunlardan biri Gaziantep, biri Şanlıurfa, biri Siirt, diğeri aklıma gelmedi diyen birinin unuttuğu il nerededir?sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru:Türkiye'de adında yan yana iki sesli harf olan dört il var, bunlardan biri Gaziantep, biri Şanlıurfa, biri Siirt, diğeri aklıma gelmedi diyen birinin unuttuğu il nerededir?

    A: Marmara Bölgesi

    B: Ege Bölgesi

    C: Karadeniz Bölgesi

    D: Akdeniz Bölgesi

    CEVAP: A

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    Haberler Magazin Türkiye'de adında yan yana iki sesli harf olan dört il var, bunlardan biri Gaziantep, biri Şanlıurfa, biri Siirt, diğeri aklıma gelmedi diyen birinin unuttuğu il nerededir?
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