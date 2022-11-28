Buse Varol’un iddialı pozlarına eşi Alişan kayıtsız kalmadı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Buse Hanım ne güzel kadınsınız ama...”
Ünlü türkücü Alişan ile 2018'de dünyaevine giren ve bu evlilikten iki evlat sahibi olan oyuncu Buse Varol, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Buse Varol, dekolteli ve yırtmaçlı siyah elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı. Sosyal medyayı ikiye bölen pozlara Alişan da kayıtsız kalamadı. İşte Buse Varol'un çok konuşulan o pozları...
28.11.2022 00:05 - Son Güncelleme: 28.11.2022 00:05
Ünlü oyuncu Buse Varol, 2018 yılında türkücü Alişan ile dünyaevine girdi. Varol'un bu evlilikten Burak ile Eliz adlarında iki evladı oldu.
Alişan ile mutlu evliliğiyle sık sık gündem olan oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Buse Varol, Instagram sayfasında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.