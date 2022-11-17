Fatih Ürek görevli kendisini tanımayınca neye uğradığını şaşırdı! Verdiği tepki sosyal medyayı ikiye böldü: “Bu ülkede yaşıyorsa..."

15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna giren ve 20'sine kadar tiyatroda çalışan Fatih Ürek, daha sonra zücaciyeci ve mobilyacıda çalıştı.
Bir süre sonra ses sanatçısı olmaya karar veren Ürek, ilk albümü Yaktı Yaktı'yı 1993 yılında yayınladı. 2008 yılında adından sıkça söz ettiren Sus albümü ile müzik listelerini alt üst eden Ürek, kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşuldu.
Ünlü şarkıcı şimdi ise katıldığı düğünde yaşadığı bir olayla gündeme geldi. Mekana giriş yaparken davetli listesini kontrol eden çalışan, Fatih Ürek'e ismini sordu. Neye uğradığını şaşıran ünlü şarkıcının bir anda yüzü düştü.