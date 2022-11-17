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    • Magazin
    • 17.11.2022 20:26
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    • 17.11.2022 21:12
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    Fatih Ürek görevli kendisini tanımayınca neye uğradığını şaşırdı! Verdiği tepki sosyal medyayı ikiye böldü: “Bu ülkede yaşıyorsa..."

    "Hadi Hadi" ve "Sus" şarkılarıyla hafızlara kazınan Fatih Ürek, katıldığı düğünde yaşadığı bir olayla gündeme geldi. Bir davete konuk olan Fatih Ürek, kendisini tanımayan görevli adını sorunca neye uğradığını şaşırdı. Ürek’in görevliye verdiği tepki anbean kameraya yansıdı. Sosyal medyaya da düşen o görüntüler, internet kullanıcılarını ikiye böldü. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Görevli kendisini tanımayınca neye uğradığını şaşırdı!

    15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna giren ve 20'sine kadar tiyatroda çalışan Fatih Ürek, daha sonra zücaciyeci ve mobilyacıda çalıştı.

    Bir süre sonra ses sanatçısı olmaya karar veren Ürek, ilk albümü Yaktı Yaktı'yı 1993 yılında yayınladı. 2008 yılında adından sıkça söz ettiren Sus albümü ile müzik listelerini alt üst eden Ürek, kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşuldu.

    Ünlü şarkıcı şimdi ise katıldığı düğünde yaşadığı bir olayla gündeme geldi. Mekana giriş yaparken davetli listesini kontrol eden çalışan, Fatih Ürek'e ismini sordu. Neye uğradığını şaşıran ünlü şarkıcının bir anda yüzü düştü.

        "BEN SALİHA KORKMAZ"
        Görevlinin davetli listesine bakarak "İsminiz nedir?" diye sorunca; kendisini tanımayan görevliye sinirlenen Ürek, "Saliha Korkmaz ismim. Demek beni tanımıyorsunuz aşk olsun" diye sitem etti.

        Ürek'in görevliye verdiği tepki anbean kameraya yansıdı. Sosyal medyaya da düşen o görüntüler, internet kullanıcılarını ikiye böldü.

        Fatih Ürek görevli kendisini tanımayınca neye uğradığını şaşırdı!

        Bir sosyal medya kullanıcısı "Tanımak zorunda mı?" yorumunda bulunurken başka biri "Bu ülkede yaşıyorsa gayet de bilecek… Bilmeyene de o görev verilmeyecek o zaman. Sırf iş olsun diye soruyorlar gerçekten çok komik" dedi.
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