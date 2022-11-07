Çağatay Akman kimdir, kaç yaşında, nereli? Sevgilisi Öykü Uslu kim? Çağatay Akman tutuklandı mı, hapiste mi? 10 yıl 8 ay...

ÇAĞATAY AKMAN ÖYKÜ USLU OLAYI NEDİR?

Şarkıcı Çağatay Akman, eski kız arkadaşı Öykü Uslu ve arkadaşını darp ettiği iddiasıyla için soruşturma tamamlandı. Şarkıcı, Öykü Uslu ile onu uzaklaştırmak isteyen arkadaşını darp ettiğiyle ilgili iddianamede, müşteki şüpheli Çağatay Akman'ın 2 kişiye karşı 3 ayrı suçtan toplamda 10 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.