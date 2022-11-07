Çağatay Akman kimdir, kaç yaşında, nereli? Sevgilisi Öykü Uslu kim? Çağatay Akman tutuklandı mı, hapiste mi? 10 yıl 8 ay...

Şarkıcı Çağatay Akman, eski kız arkadaşı Öykü Uslu ve arkadaşını darp ettiği iddiasıyla gözaltı sonrası mahkemeye çıkarıldı. 10 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla yargılanmasına başlayan Akman'ın olayı tüm detaylarıyla araştırılmaya başlandı. Peki Çağatay Akman kimdir, kaç yaşında, nereli? Çağatay Akman'ın sevgilisi Öykü Uslu kim, kaç yaşında?
ÇAĞATAY AKMAN ÖYKÜ USLU OLAYI NEDİR?
Şarkıcı Çağatay Akman, eski kız arkadaşı Öykü Uslu ve arkadaşını darp ettiği iddiasıyla için soruşturma tamamlandı. Şarkıcı, Öykü Uslu ile onu uzaklaştırmak isteyen arkadaşını darp ettiğiyle ilgili iddianamede, müşteki şüpheli Çağatay Akman'ın 2 kişiye karşı 3 ayrı suçtan toplamda 10 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
ÇAĞATAY AKMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Çağatay Akman 31 Temmuz 1998'de Çankırı'nın Korgun ilçesine bağlı Kesecik köyünde doğdu.
Youtube'a yüklediği 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' adlı şarkısıyla 340 milyondan fazla izlenmeye ulaşan ünlü isim, sonrasında 8 Haziran 2017'de "Sensin Benim En Derin Kuyum" adlı şarkısını yayımladı.
14 Eylül 2017'de "Bizim Hikaye" adlı şarkısını yayımladı. Şarkı, Bizim Hikaye dizisinin jenerik müziği olarak kullanıldı. 15 Şubat 2018'de ise "Yüreğim Davacı" adlı şarkısını yayımladı. 21 Temmuz 2018'de "Çek Silahını Daya Göğsüme" adlı şarkısını yayımladı.