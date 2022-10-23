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    • Magazin
    • 23.10.2022 23:23
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    • 23.10.2022 23:28
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    ''Ne yazık ki çocuklarım yüzünden pek çok Marvel filmi izlemek zorunda kalıyorum, bu da benim cezam'' diyen kimdir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"''Ne yazık ki çocuklarım yüzünden pek çok Marvel filmi izlemek zorunda kalıyorum, bu da benim cezam'' diyen kimdir? " sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    ’’Ne yazık ki çocuklarım yüzünden pek çok Marvel filmi izlemek zorunda kalıyorum, bu da benim cezam’’ diyen kimdir?

    ''Ne yazık ki çocuklarım yüzünden pek çok Marvel filmi izlemek zorunda kalıyorum, bu da benim cezam'' diyen kimdir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: ''Ne yazık ki çocuklarım yüzünden pek çok Marvel filmi izlemek zorunda kalıyorum, bu da benim cezam'' diyen kimdir?

    A) Robert Downey Jr.

    B) Quentin Tarantino

    C) Scarlett Johansson

    D) Nuri Bilge Ceylan

    Cevap: D şıkkı 'Nuri Bilge Ceylan'

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    Haberler Magazin ''Ne yazık ki çocuklarım yüzünden pek çok Marvel filmi izlemek zorunda kalıyorum, bu da benim cezam'' diyen kimdir?
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