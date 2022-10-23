''Ne yazık ki çocuklarım yüzünden pek çok Marvel filmi izlemek zorunda kalıyorum, bu da benim cezam'' diyen kimdir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: ''Ne yazık ki çocuklarım yüzünden pek çok Marvel filmi izlemek zorunda kalıyorum, bu da benim cezam'' diyen kimdir?

A) Robert Downey Jr.

B) Quentin Tarantino

C) Scarlett Johansson

D) Nuri Bilge Ceylan

Cevap: D şıkkı 'Nuri Bilge Ceylan'