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    • Magazin
    • 23.10.2022 23:30
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    • 23.10.2022 23:33
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    Bir su yatağı, yüzme havuzu, jakuzi, banyo küveti, mini golf sahası ve helikopter pistine sahip Guinnes Dünya Rekorlarında 'En uzun araba' unvanıyla giren limuzinin uzunluğu yaklaşık kaç metredir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,''Bir su yatağı, yüzme havuzu, jakuzi, banyo küveti, mini golf sahası ve helikopter pistine sahip Guinnes Dünya Rekorlarında 'En uzun araba' unvanıyla giren limuzinin uzunluğu yaklaşık kaç metredir? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    Bir su yatağı, yüzme havuzu, jakuzi, banyo küveti, mini golf sahası ve helikopter pistine sahip Guinnes Dünya Rekorlarında ’En uzun araba’ unvanıyla giren limuzinin uzunluğu yaklaşık kaç metredir?

    Bir su yatağı, yüzme havuzu, jakuzi, banyo küveti, mini golf sahası ve helikopter pistine sahip Guinnes Dünya Rekorlarında 'En uzun araba' unvanıyla giren limuzinin uzunluğu yaklaşık kaç metredir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Bir su yatağı, yüzme havuzu, jakuzi, banyo küveti, mini golf sahası ve helikopter pistine sahip Guinnes Dünya Rekorlarında 'En uzun araba' unvanıyla giren limuzinin uzunluğu yaklaşık kaç metredir?

    A) 5,5

    B) 10,5

    C) 20,5

    D) 30,5

    Cevap: D şıkkı '30,5'

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    Haberler Magazin Bir su yatağı, yüzme havuzu, jakuzi, banyo küveti, mini golf sahası ve helikopter pistine sahip Guinnes Dünya Rekorlarında 'En uzun araba' unvanıyla giren limuzinin uzunluğu yaklaşık kaç metredir?
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