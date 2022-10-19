Hayat Bugün nerede, HANGİ HASTANEDE çekiliyor? Hisarönü Hastanesi gerçekte var mı, nerede? Hayat Bugün dizisi uyarlama mı?

Hayat Bugün nerede, HANGİ HASTANEDE çekiliyor? Hisarönü Hastanesi gerçekte var mı, nerede? soruları gündeme geldi. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Hande Doğandemir'in yer aldığı Hayat Bugün dizisi ilk bölümüyle bu akşam (19 Ekim 2022) Show TV'de yayınlanacak. İşte diziye dair merak edilenler...
HAYAT BUGÜN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Hayat Bugün dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Dizinin çekimlerinin, Hisarönü Hastanesi'nde yapıldığı biliniyor. Çekimlerin, İstanbul'da bulunan eski İstanbul Ekol Hastanesinde yapıldığı iddia ediliyor.
HAYAT BUGÜN DİZİSİ UYARLAMA MI?
Hayat Bugün dizisi, New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlamasıdır.
HAYAT BUGÜN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Ulaş Tuna Astepe; "Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener'' (Dr. Max Goodwin),
Hazar Ergüçlü; "Doç. Dr. Suzan Mayer" (Dr. Helen Sharpe),
Tansel Öngel "Doç. Dr. Aras Erdem" (Dr. Floyd Reynolds),
Hande Doğandemir; "Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu" (Dr. Lauren Bloom),