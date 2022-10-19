Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 19.10.2022 16:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.10.2022 16:50
    ABONE OL

    Hayat Bugün nerede, HANGİ HASTANEDE çekiliyor? Hisarönü Hastanesi gerçekte var mı, nerede? Hayat Bugün dizisi uyarlama mı?

    Show TV ekranlarında bu akşam yayın hayatına başlayacak dizi Hayat Bugün ile ilgili araştırmalar hızlandı. Dizi severleri internet arama motorlarında 'Hayat Bugün oyuncuları kimler, karakterleri ne? Show TV'nin yeni dizisi Hayat Bugün konusu ne? dizisi uyarlama mı? Hisarönü Hastanesi gerçekte var mı, nerede? Hayat Bugün hangi diziden uyarlama?' sorularına yanıt arıyor.

    Hayat Bugün nerede, HANGİ HASTANEDE çekiliyor?

    Hayat Bugün nerede, HANGİ HASTANEDE çekiliyor? Hisarönü Hastanesi gerçekte var mı, nerede? soruları gündeme geldi. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Hande Doğandemir'in yer aldığı Hayat Bugün dizisi ilk bölümüyle bu akşam (19 Ekim 2022) Show TV'de yayınlanacak. İşte diziye dair merak edilenler...

    HAYAT BUGÜN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Hayat Bugün dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Dizinin çekimlerinin, Hisarönü Hastanesi'nde yapıldığı biliniyor. Çekimlerin, İstanbul'da bulunan eski İstanbul Ekol Hastanesinde yapıldığı iddia ediliyor.

    HAYAT BUGÜN DİZİSİ UYARLAMA MI?

    Hayat Bugün dizisi, New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlamasıdır.

    HAYAT BUGÜN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

    Ulaş Tuna Astepe; "Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener'' (Dr. Max Goodwin),

    Hazar Ergüçlü; "Doç. Dr. Suzan Mayer" (Dr. Helen Sharpe),

    Tansel Öngel "Doç. Dr. Aras Erdem" (Dr. Floyd Reynolds),

    Hande Doğandemir; "Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu" (Dr. Lauren Bloom),

        Mert Denizmen; ''Prof. Dr. Andaç Sağlam" (Dr. Iggy Frome) ,

        Şerif Erol; "Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov" (Dr. Vijay Kapoor).

        HAYAT BUGÜN DİZİSİ KONUSU?

        Başhekim Barış Güvener, İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.

        İmkansız aşklar, kıymetli dostluklar ve dokunaklı hayat hikayelerinin yolu Hisarönü Hastanesi'nden geçerken; Barış, sevginin gücüne, umuda ve adanmışlığa bizi yeniden inandıracak ve hastanenin kapılarını İstanbul'da yaşayan herkese açacak!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bilirkişi çalışmaya başladı
        Haberler Magazin Hayat Bugün nerede, HANGİ HASTANEDE çekiliyor? Hisarönü Hastanesi gerçekte var mı, nerede? Hayat Bugün dizisi uyarlama mı?
            SON DAKİKA