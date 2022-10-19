Gönül Dağı'nın mülayim Dilek'iydi! Hayranları artık o diziyi izleyecek! Müjde, Gülsim Ali İlhan tekrar TRT'de! Uğur Güneş sürprizi...

Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın paylaştığı dizide Dilek karakteriyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu, sezon finalinde projeden ayrılmıştı. Sevenleri bir süre üzülse de, İlhan yeni projesiyle ilgili geçtiğimiz günlerde heyecanlandıran açıklamalar yapmıştı. İlhan, kendisini heyecanlandıran projede yer almak istediğini belirtmişti. Ve belli oldu.
AVCI YAKINDA TRT1'DE!
Selahaddin Eyyubi dizisinde oyuncuya başrolde İlhan Şen eşlik edeceği iddia ediliyordu. Ancak yeni gelişme yaşandı.
TRT 1'in yeni dizisi Avcı için hazırlıklar sürerken, Uğur Güneş'in dizide başrol olacağı ortaya çıktı. Kasım ayında sete çıkması planlanan dizi İstanbul'da çekilecek.
GÜLSİM ALİ İLHAN, UĞUR GÜNEŞ YAN YANA!
Güneş'in partnerinin ise Gülsim Ali İlhan'ın olacağı iddia edildi.
Uğur Güneş'in hayat vereceği Hakan'ın partnerinin kim olacağı merak konusuydu. Gelen haberlere göre rol için Selahaddin Eyyubi dizisinden ayrılan Gülsim Ali'nin adı geçiyor. Gülsim Ali'nin dizisiyle sözleşme aşamasında olduğu öğrenildi.