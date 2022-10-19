Gönül Dağı'nın mülayim Dilek'iydi! Hayranları artık o diziyi izleyecek! Müjde, Gülsim Ali İlhan tekrar TRT'de! Uğur Güneş sürprizi...

Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın paylaştığı dizide Dilek karakteriyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu, sezon finalinde projeden ayrılmıştı. Sevenleri bir süre üzülse de, İlhan yeni projesiyle ilgili geçtiğimiz günlerde heyecanlandıran açıklamalar yapmıştı. İlhan, kendisini heyecanlandıran projede yer almak istediğini belirtmişti. Ve belli oldu.