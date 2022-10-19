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    • Magazin
    • 19.10.2022 16:37
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    • 19.10.2022 16:38
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    Gönül Dağı'nın mülayim Dilek'iydi! Hayranları artık o diziyi izleyecek! Müjde, Gülsim Ali İlhan tekrar TRT'de! Uğur Güneş sürprizi...

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi her hafta yeni bölümleriyle izleyiciye hem duygu, hem de keyif dolu anlar yaşanıyor. Cumartesi akşamları yeni bölümü yayınlanan fenomen diziden ayrılacan Gülsim Ali İlhan'ın tekrar TRT ekranlarına döneceği ortaya çıktı. Bomba gibi iddia! Gönül Dağı'nın mülayim Dilek'i Gülsim Ali İlhan Uğur Güneş ile başrolü paylaşmaya hazırlanıyor. Hayranları artık o diziyi izleyecek! İşte detaylar...

    Gönül Dağı’nın mülayim Dilek’iydi!

    Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın paylaştığı dizide Dilek karakteriyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu, sezon finalinde projeden ayrılmıştı. Sevenleri bir süre üzülse de, İlhan yeni projesiyle ilgili geçtiğimiz günlerde heyecanlandıran açıklamalar yapmıştı. İlhan, kendisini heyecanlandıran projede yer almak istediğini belirtmişti. Ve belli oldu.

    AVCI YAKINDA TRT1'DE!

    Selahaddin Eyyubi dizisinde oyuncuya başrolde İlhan Şen eşlik edeceği iddia ediliyordu. Ancak yeni gelişme yaşandı.

    TRT 1'in yeni dizisi Avcı için hazırlıklar sürerken, Uğur Güneş'in dizide başrol olacağı ortaya çıktı. Kasım ayında sete çıkması planlanan dizi İstanbul'da çekilecek.

    GÜLSİM ALİ İLHAN, UĞUR GÜNEŞ YAN YANA!

    Güneş'in partnerinin ise Gülsim Ali İlhan'ın olacağı iddia edildi.

    Uğur Güneş'in hayat vereceği Hakan'ın partnerinin kim olacağı merak konusuydu. Gelen haberlere göre rol için Selahaddin Eyyubi dizisinden ayrılan Gülsim Ali'nin adı geçiyor. Gülsim Ali'nin dizisiyle sözleşme aşamasında olduğu öğrenildi.

        GÜLSİM ALİ İLHAN KİMDİR?

        18 Şubat 1992'de Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da doğdu. Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır. Gayet iyi Türkçe bilgisi yanı sıra iyi derecede Bulgarca, Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerini bilmektedir. Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi. 2012 yılında oyunculuğa adım attı.

        Gülsim Ali, ilk olarak 2012 yılında gösterilen başrolünde Hazal Kaya'nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde rol aldı, ardından 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat dizisinde hemşire rolünü oynadı.

        Yusuf Çim ile birlikte 2016'da Star TV ekranlarında yayımlanan Hanım Köylü dizisinde İlkgün rolünü, Diriliş Ertuğrul'da Aslıhan, 2019'da oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Gülcemal, 2020'de rol aldığı Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandırdı.

        UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?

        Aslen Ankaralı olan Uğur Güneş, 1987 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih Tiyatro bölümünde tamamlayan oyuncu, Ankara Sanat Tiyatrosu sınavlarını kazanarak oyuncusuna adım atmıştır.

        Aslan burcu olan Uğur Güneş, 1.82 cm boyunda ve 75 kg ağırlığındadır.

        ROL ALDIĞI YAPIMLAR

        2018 - 2020 - Bir Zamanlar Çukurova (TV Dizisi)

        2020 - Dumlupınar: Vatan Sağolsun (Sinema Filmi)

        2019 - Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Sinema Filmi)

        2017 – İsimsizler (TV Dizisi)

        2016 - Seddülbahir 32 Saat (TV Dizisi)

        2015 - 2016 - Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi)

        2014 - Urfalıyam Ezelden (TV Dizisi)

            2014 - Düşler Ve Umutlar (TV Dizisi)

            2013 - Tamam Mıyız? (sinema Filmi)

            2013 - Şeytan-ı Racim (Sinema Filmi)

            2013 - Benim İçin Üzülme (TV Dizisi)

            2011 - Yeniden Başla (TV Dizisi)
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            Haberler Magazin Gönül Dağı'nın mülayim Dilek'iydi! Hayranları artık o diziyi izleyecek! Müjde, Gülsim Ali İlhan tekrar TRT'de! Uğur Güneş sürprizi...
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