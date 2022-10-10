Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. sezon ne zaman başlayacak? Barbaroslar bitti mi, final mi olacak? TRT 1 yayın akışı!

İlk sezonuyla birlikte ilgi toplamayı başaran TRT 1'in tarigi dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın yeni sezon tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. Son bölümde, Oruç Reis, Don Diego'nun kurduğu bir oyunla Cezayirli birkaç hain tarafından tuzağa düşürülmüş ve ağır yara almıştı. Ağabeyini kurtarmak için mücadele eden Hızır, ne yazık ki onu kolları arasında ölüme uğurlamıştı. Peki, Barbaroslar bitti mi, final mi olacak? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. sezon ne zaman başlayacak? TRT 1 yayın akışı!