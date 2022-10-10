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    • Magazin
    • 11.10.2022 10:11
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    • 11.10.2022 10:11
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    Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. sezon ne zaman başlayacak? Barbaroslar bitti mi, final mi olacak? TRT 1 yayın akışı!

    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni sezon bölümünün hangi gün, saat kaçta ekrana geleceği hakkında araştırmalar hız kazandı. Birinci sezonuyla Perşembe akşamına damga vuran dizinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Peki, Barbaroslar bitti mi, final mi olacak? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. sezon ne zaman başlayacak? TRT 1 yayın akışı!

    takvim.com.tr
    Barbaroslar bitti mi, final mi olacak?

    İlk sezonuyla birlikte ilgi toplamayı başaran TRT 1'in tarigi dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın yeni sezon tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. Son bölümde, Oruç Reis, Don Diego'nun kurduğu bir oyunla Cezayirli birkaç hain tarafından tuzağa düşürülmüş ve ağır yara almıştı. Ağabeyini kurtarmak için mücadele eden Hızır, ne yazık ki onu kolları arasında ölüme uğurlamıştı. Peki, Barbaroslar bitti mi, final mi olacak? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. sezon ne zaman başlayacak? TRT 1 yayın akışı!

    BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI YENİ SEZON NE ZAMAN?

    İlgiyle takip edilen tarihi dizi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.



    BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Oruç Reis, Don Diego'nun kurduğu bir oyunla Cezayirli birkaç hain tarafından tuzağa düşürülmüş ve ağır yara almıştı. Ağabeyini kurtarmak için mücadele eden Hızır, ne yazık ki onu kolları arasında ölüme uğurlamıştı.

        Hızır, Oruç Reis'i öldürenlerden intikamını alabilecek midir? Oruç Reis'in emaneti olan Cezayir'i ve mazlum halkı Don Diego'nun zulmünden kurtarabilecek midir? Yavuz Sultan Selim selamı ve övgüsüyle gönderilen yüzük ile bundan böyle "Barbaros Hayreddin" adını taşıyacağı müjdelenen Hızır'ın deryalarda kazanacağı yeni zaferler neler olacaktır?
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        Haberler Magazin Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. sezon ne zaman başlayacak? Barbaroslar bitti mi, final mi olacak? TRT 1 yayın akışı!
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