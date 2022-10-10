Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani'den kızlarıyla ilk poz! "Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi" demişti işte ünlülerden yorum yağan o kare...

2019 yılında yaşadıkları kayıptan dolayı hamilelik sürecini gözlerden uzak bir şekilde geçiren ikili, bugün sosyal medya hesaplarından müjdeli haberi verdi. İlk bebeklerini kucaklarına alan çift, ortak yaptıkları paylaşımda "Hepinize çok teşekkür ederim. Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz, sonunda kızımız Miray dünyaya geldi. Çok mutluyuz" dedi.

