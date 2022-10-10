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Haberler Magazin Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani'den kızlarıyla ilk poz! "Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi" demişti işte ünlülerden yorum yağan o kare

Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani'den kızlarıyla ilk poz! "Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi" demişti işte ünlülerden yorum yağan o kare

Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani'den kızlarıyla ilk poz! Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani ilk çocuklarını 8 Ekim'de kucağına almış, güzel haberi de ünlü oyuncu; "Hepinize çok teşekkür ederim&hellip; Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz... Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi&hellip; Çok mutluyuz" sözleriyle duyurmuştu. Mutlu çiftten bugün aile pozu geldi. Kızlarıyla çekildikleri pozu yayınlayan Iman Elbani ile Murat Yıldırım kızları Miray ile birlikte verdikleri poza, 'Yıldırım Ailesi ' notunu düştü.

10.10.2022 15:49 - Son Güncelleme: 10.10.2022 16:00
Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani’den kızlarıyla ilk poz! Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi demişti işte ünlülerden yorum yağan o kare

Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani'den kızlarıyla ilk poz! "Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi" demişti işte ünlülerden yorum yağan o kare...

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Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani’den kızlarıyla ilk poz! Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi demişti işte ünlülerden yorum yağan o kare

Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı oyuncu Iman Elbani ile dünyaevine girdi. 2019 yılında bir bebeklerini dünyaya gelmeden kaybeden çiftin aylar önce çocuk heyecanı yaşadıkları öğrenildi.

Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani’den kızlarıyla ilk poz! Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi demişti işte ünlülerden yorum yağan o kare

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani’den kızlarıyla ilk poz! Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi demişti işte ünlülerden yorum yağan o kare

2019 yılında yaşadıkları kayıptan dolayı hamilelik sürecini gözlerden uzak bir şekilde geçiren ikili, bugün sosyal medya hesaplarından müjdeli haberi verdi. İlk bebeklerini kucaklarına alan çift, ortak yaptıkları paylaşımda "Hepinize çok teşekkür ederim. Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz, sonunda kızımız Miray dünyaya geldi. Çok mutluyuz" dedi.

Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani’den kızlarıyla ilk poz! Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi demişti işte ünlülerden yorum yağan o kare

Mutlu çiftten bugün aile pozu geldi. Kızlarıyla çekildikleri pozu yayınlayan ikili altına, 'Yıldırım Ailesi ' notunu düştü. Fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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