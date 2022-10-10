Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani'den kızlarıyla ilk poz! "Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi" demişti işte ünlülerden yorum yağan o kare
Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani'den kızlarıyla ilk poz! Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani ilk çocuklarını 8 Ekim'de kucağına almış, güzel haberi de ünlü oyuncu; "Hepinize çok teşekkür ederim… Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz... Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi… Çok mutluyuz" sözleriyle duyurmuştu. Mutlu çiftten bugün aile pozu geldi. Kızlarıyla çekildikleri pozu yayınlayan Iman Elbani ile Murat Yıldırım kızları Miray ile birlikte verdikleri poza, 'Yıldırım Ailesi ' notunu düştü.
10.10.2022 15:49 - Son Güncelleme: 10.10.2022 16:00
Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani'den kızlarıyla ilk poz! "Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi" demişti işte ünlülerden yorum yağan o kare...
Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı oyuncu Iman Elbani ile dünyaevine girdi. 2019 yılında bir bebeklerini dünyaya gelmeden kaybeden çiftin aylar önce çocuk heyecanı yaşadıkları öğrenildi.
2019 yılında yaşadıkları kayıptan dolayı hamilelik sürecini gözlerden uzak bir şekilde geçiren ikili, bugün sosyal medya hesaplarından müjdeli haberi verdi. İlk bebeklerini kucaklarına alan çift, ortak yaptıkları paylaşımda "Hepinize çok teşekkür ederim. Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz, sonunda kızımız Miray dünyaya geldi. Çok mutluyuz" dedi.