Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisi 1. bölümüyle 22 Eylül 2022 Perşembe akşamı ATV'de yayınalanacak. Dizinin başlamasına az bir süre kala Aldatmak dizisi uyarlama mı, gerçek mi? ATV'nin Aldatmak dizisi nerede çekiliyor? soruları gündeme geldi. İşte yanıtları...
ALDATMAK DİZİSİ UYARLAMA MI, GERÇEK Mİ?
Aldatmak dizisi uyarlama olup olmadığı bilinmiyor. Konuya dair bir açıklama bulunmuyor. Öte yandan dizinin konusu şöyle;
Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır.
Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.
ALDATMAK NEREDE ÇEKİLİYOR?
ATV'nin yeni iddialı dizisi Aldatmak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekiliyor.
ALDATMAK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Gündem yaratacak güçlü öyküsüyle yeni sezonda izleyiciyi ekran başına kilitleyecek Aldatmak'ın oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.