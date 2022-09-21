Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir’i Oktay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca kaç yaşında, nereli, dizileri neler?

1990'lı yılların başında televizyon programlarında, reklamlarda ve müzik kliplerinde yer aldı. Sinema kariyerine Yavuz Özkan'ın yönettiği Yengeç Sepeti, ve Bir Kadının Anatomisi, Deli Yürek: Bumerang Cehennemi adlı filmlerde rol alarak devam etti. Yengeç Sepeti'ndeki rolü ile 31. Altın Portakal Film Festivali'nde, Bumerang Cehennemi'ndeki rolü ile 39. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne değer görüldü.

2000 yılında Yarın Geç Olmayacak adlı televizyon filminin yapımcılığın Meral Okay ile birlikte üstlendi. 2001-2002 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Yeditepe İstanbul adlı dizide Ferhan karakterini canlandırdı ve dizideki rol arkadaşı Özgü Namal ile ilişkisi ile gündeme geldi. Esir Şehrin İnsanları adlı mini dizide Üsteğmen Mehmet Ali karakterini canlandırdı.

2003 yılında yayına giren Osman Sınav'ın yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çakır karakteri ile tanındı. Süleyman Çakır adlı kurgu karakterin ölümünde geniş bir izleyici kitlesi tarafından yası tutulmuş, gıyabında cenaze namazı kılınıp, ölüm yıldönümlerinin anılarak bir fenomen haline gelmiştir.