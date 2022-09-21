Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir’i Oktay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca kaç yaşında, nereli, dizileri neler?

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ATV'nin merak uyandıran yeni dizisinde ünlü oyuncu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte tüm merak eilenler...
OKTAY KAYNARCA KİMDİR?
1965 yılında Malatya'da doğan Oktay Kaynarca'nın babası Malatyalı, annesi ise Elazığlıdır. Annesi ve babası Almanya'da çalıştığı için İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan anneannesinin yanında büyüdü. Üsküdar Lisesi'nde başladığı ortaöğrenimini Hopa Lisesi'nde tamamladı. Fiat fabrikasında elektrikçi olarak çalıştı. Bu sırada konservatuvar sınavlarına hazırlandı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek Tiyatro Ana Bilim Dalı'nda oyunculuk eğitimi aldı. 1991 yılında mezun oldu.
Öğrencilik yıllarında sahne, dizi ve sinema oyunculuğu deneyimleri oldu. Sahneye ilk kez Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın Duvarların Ötesinde adlı oyununda çıktı. 1989 yılında konservatuvar öğrencisi iken TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Gençler adlı dizide rol aldı. 1990 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, 1991'de Tomris Giritlioğlu'nun yönettiği Suyun Öte Yanı adlı sinema filmlerinde rol alarak sinema oyunculuğuna başladı.
Mezun olduktan sonra Tiyatro Stüdyosu'nda Kan Kardeşleri adlı müzikalde (1991) ve Derin Bir Soluk Al (1993) adlı oyunda rol aldı. Derin Bir Soluk Al oyunundaki rolü ile Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.