Miss Turkey 2022 ne zaman, saat kaçta? Miss Turkey finali hangi kanalda, nerede yayınlanacak? Jüri üyeleri ve finalistler...

Miss Turkey 2022 Güzellik Yarışması için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 20 isim arasından kimin birinci olacağı bu akşam belli olacak. Bu nedenle merakla araştırılanlar arasında Miss Turkey 2022 ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusu yer alıyor. Peki, Miss Turkey finali hangi kanalda yayınlanacak? İşte yarışmaya dair detaylar...