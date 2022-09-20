Miss Turkey 2022 ne zaman, saat kaçta? Miss Turkey finali hangi kanalda, nerede yayınlanacak? Jüri üyeleri ve finalistler...

Miss Turkey 2022 Güzellik Yarışması için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 20 isim arasından kimin birinci olacağı bu akşam belli olacak. Bu nedenle merakla araştırılanlar arasında Miss Turkey 2022 ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusu yer alıyor. Peki, Miss Turkey finali hangi kanalda yayınlanacak? İşte yarışmaya dair detaylar...
MİSS TURKEY SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Miss Turkey 2022 güzellik yarışması 20 Eylül Salı günü saat 20.30'da Miss Turkey'in resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
MİSS TURKEY JÜRİ ÜYELERİ KİM?
Miss Turkey 2022 jüri üyeleri arasında Demet Şener, Prof.Dr. Onur Erol, Pınar Altuğ Atacan, Neslişah Yılmaz, Sultan Tepe ve Gürhan Sayar yer alıyor.