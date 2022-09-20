Ferhat Güzel ve sevgilisi Nurten Aksoy'un darp davasında flaş gelişme! Tekme ve yumruklar havada uçuşmuştu...

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU!

İkilinin yüksek sesli kavgası devam ederken, yoldaki polisleri fark eden ünlü şarkıcı polislere sığındı. Nurten Aksoy, sevgilisinin kendisini darp ettiğini, zorla eve götürdüğünü burada tekme ve yumruklarla darp edilmeye devam ettiğini anlattı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonrasında Ferhat Güzel hakkında basit yaralama ve hakaret suçundan, Nurten Aksoy hakkında ise basit yaralama, tehdit ve mala zarar verme suçundan dava açıldı.