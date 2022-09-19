20 Eylül'de ATV ekranlarında ilk bölümü yayınlanacak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi hakkında vatandaşlar aramalara başladı. Başrollerinde Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze) gibi isimlerin yer aldığı dizi konusuyla ve oyuncu kadrosuyla ilgi çekmeyi başardı. Özellikle dizide Kurban Baba karakterine hayat veren Ali Seçkiner Alıcı hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Kurban Baba'yı kim oynuyor? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Kurban Baba'sı Ali Seçkiner Alıcı kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler!
ALİ SEÇKİNER ALICI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?
3 Temmuz 1965 Kars'ta doğan 57 yaşındaki Ali Seçkiner Alıcı, 1985 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Yaklaşık dört yıl müzik eğitmenliği yaptıktan sonra, 1988 yılında kurulan Devlet Çoksesli Korosu'nun üyesi (bas) oldu. Aynı topluluktan 2017 yılında ayrıldı. Ali Seçkiner Alıcı aynı anda çoğunlukla Ankara'da olmak üzere türlü tiyatrolarda da oyuncu, müzik yönetmeni ve eğitim danışmanı olarak görev aldı.
Daha önce yer aldığı dizi ve sinema filmlerinin yanında, Mahmut Fazıl Coşkun'un 75. Venedik Film Festivali'nde yarışan "Anons" filmi ve Çağıl Bocut'un ilk uzun metraj filmi "Sardunya" da başrol oynadı. Aynı zamanda "Bergen", "Beni Çok Sev", "Yargı", "Bizim için Şampiyon" gibi popüler projelerde önemli rollerde yer aldı.
En son 75.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" bölümünde Uluslararası prömiyerini yapan Emin Alper'in son filmi "Kurak Günler" de yer aldı.
ALİ SEÇKİNER ALICI BURCU, BOYU, KİLOSU
Yengeç burcu olan Ali Seçkiner Alıcı'nın boyu 1.74 cm, kilosu ise 75'tir.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KURBAN BABA KİMDİR?
Kurban baba, Cezayir'in en güvenilir dostlarının başında gelir. Derin ve öz konuşan bir adamdır. Dördü oğlan biri kız beş evladı ile birlikte bir çiftlikte yaşar. Sadakat, cesaret ve onur kendisinin ve ailesinin düsturudur. Cezayir döndükten sonra tüm çocukları Cezayir'in fedaisi olacaklardır. Çocukları: Azamet, Azade, Cafer, Canberk ve Şamil'dir.