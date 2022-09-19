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    • Magazin
    • 19.09.2022 16:17
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    • 19.09.2022 16:17
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    Kurban Baba'yı kim oynuyor? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Kurban Baba'sı Ali Seçkiner Alıcı kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

    Oyuncu kadrosunda başarılı oyuncuların yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yarın akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizide yer alan karakterler hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. En dikkat çeken karakterler arasında Kurban Baba yer aldı. Peki, Kurban Baba'yı kim oynuyor? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Kurban Baba'sı Ali Seçkiner Alıcı kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

    takvim.com.tr
    Kurban Baba’yı kim oynuyor?

    20 Eylül'de ATV ekranlarında ilk bölümü yayınlanacak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi hakkında vatandaşlar aramalara başladı. Başrollerinde Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze) gibi isimlerin yer aldığı dizi konusuyla ve oyuncu kadrosuyla ilgi çekmeyi başardı. Özellikle dizide Kurban Baba karakterine hayat veren Ali Seçkiner Alıcı hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Kurban Baba'yı kim oynuyor? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Kurban Baba'sı Ali Seçkiner Alıcı kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler!

    ALİ SEÇKİNER ALICI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

    3 Temmuz 1965 Kars'ta doğan 57 yaşındaki Ali Seçkiner Alıcı, 1985 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Yaklaşık dört yıl müzik eğitmenliği yaptıktan sonra, 1988 yılında kurulan Devlet Çoksesli Korosu'nun üyesi (bas) oldu. Aynı topluluktan 2017 yılında ayrıldı. Ali Seçkiner Alıcı aynı anda çoğunlukla Ankara'da olmak üzere türlü tiyatrolarda da oyuncu, müzik yönetmeni ve eğitim danışmanı olarak görev aldı.

    Daha önce yer aldığı dizi ve sinema filmlerinin yanında, Mahmut Fazıl Coşkun'un 75. Venedik Film Festivali'nde yarışan "Anons" filmi ve Çağıl Bocut'un ilk uzun metraj filmi "Sardunya" da başrol oynadı. Aynı zamanda "Bergen", "Beni Çok Sev", "Yargı", "Bizim için Şampiyon" gibi popüler projelerde önemli rollerde yer aldı.

    En son 75.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" bölümünde Uluslararası prömiyerini yapan Emin Alper'in son filmi "Kurak Günler" de yer aldı.

    ALİ SEÇKİNER ALICI BURCU, BOYU, KİLOSU

    Yengeç burcu olan Ali Seçkiner Alıcı'nın boyu 1.74 cm, kilosu ise 75'tir.

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KURBAN BABA KİMDİR?

    Kurban baba, Cezayir'in en güvenilir dostlarının başında gelir. Derin ve öz konuşan bir adamdır. Dördü oğlan biri kız beş evladı ile birlikte bir çiftlikte yaşar. Sadakat, cesaret ve onur kendisinin ve ailesinin düsturudur. Cezayir döndükten sonra tüm çocukları Cezayir'in fedaisi olacaklardır. Çocukları: Azamet, Azade, Cafer, Canberk ve Şamil'dir.

        BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

        Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

        Yapım: Güzel Adamlar Medya

        Yapımcı: Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin, Onur Tan

        Proje Tasarım ve Hikaye: Oktay Kaynarca, Onur Tan

        Yönetmen: Onur Tan

        Senarist: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun, Ali Can Yaraş

        Uygulayıcı Yapımcı: Ece İnanç

        Görüntü Yönetmeni: Zekeriya Kurtuluş

        Müzik: Ercan Saatçi

        Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)
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        Haberler Magazin Kurban Baba'yı kim oynuyor? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Kurban Baba'sı Ali Seçkiner Alıcı kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
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