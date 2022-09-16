Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL ödülü kim kazandı? 16 Eylül Yemekteyiz puan durumu!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın sonuna gelindi. Bugün kazanan yarışmacı belli olacak. Hafta içi her gün bir yarışmacının mutfaktaki marifetlerini sergileyip haftanın en yüksek puanını almaya çalıştığı programda kazanan isim merak ediliyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim kazandı, kim birinci oldu? İşte 16 Eylül Cuma Yemekteyiz puan durumu...