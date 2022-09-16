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    • Magazin
    • 16.09.2022 17:27
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    • 16.09.2022 17:27
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    Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL ödülü kim kazandı? 16 Eylül Yemekteyiz puan durumu!

    16 Eylül Cuma Yemekteyiz puan durumu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bugün 15 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim merak ediliyor. 5 yarışmacının yarıştığı programda bugün bir kişi 15 bin TL'yi alacak. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim kazandı, kim birinci oldu? İşte son dakika 16 Eylül Eylül Cuma Yemekteyiz puan durumu...

    takvim.com.tr
    Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın sonuna gelindi. Bugün kazanan yarışmacı belli olacak. Hafta içi her gün bir yarışmacının mutfaktaki marifetlerini sergileyip haftanın en yüksek puanını almaya çalıştığı programda kazanan isim merak ediliyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim kazandı, kim birinci oldu? İşte 16 Eylül Cuma Yemekteyiz puan durumu...

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

    Bu haftanın yarışmacıları:

    1. gün yarışmacısı : Emre Bey

    2. gün yarışmacısı : Seval Hanım
        Putin’den flaş savaş açıklaması!
        Haberler Magazin Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL ödülü kim kazandı? 16 Eylül Yemekteyiz puan durumu!
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