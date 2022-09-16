ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: 1976'da bir açık artırmada, o dönem NASA'da stajyer olan Gary George hangisini yaklaşık 218 dolara satın almış ve 2019'da 1,82 milyon dolara satmıştır?

A) Apollo 11 Ay'a iniş video kasetleri

B) Apollo 11 modülü kontrol kolu

C)

D)Neil Armstrong'un uçuş elbisesi

Cevap: