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    • Magazin
    • 16.09.2022 22:35
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    • 16.09.2022 22:36
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    1976'da bir açık artırmada, o dönem NASA'da stajyer olan Gary George hangisini yaklaşık 218 dolara satın almış ve 2019'da 1,82 milyon dolara satmıştır?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 16 Eylül Cuma yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "1976'da bir açık artırmada, o dönem NASA'da stajyer olan Gary George hangisini yaklaşık 218 dolara satın almış ve 2019'da 1,82 milyon dolara satmıştır?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    1976’da bir açık artırmada, o dönem NASA’da stajyer olan Gary George hangisini yaklaşık 218 dolara satın almış ve 2019’da 1,82 milyon dolara satmıştır?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: 1976'da bir açık artırmada, o dönem NASA'da stajyer olan Gary George hangisini yaklaşık 218 dolara satın almış ve 2019'da 1,82 milyon dolara satmıştır?

    A) Apollo 11 Ay'a iniş video kasetleri

    B) Apollo 11 modülü kontrol kolu

    C)

    D)Neil Armstrong'un uçuş elbisesi

    Cevap:

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    Haberler Magazin 1976'da bir açık artırmada, o dönem NASA'da stajyer olan Gary George hangisini yaklaşık 218 dolara satın almış ve 2019'da 1,82 milyon dolara satmıştır?
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